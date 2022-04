Além das praias, Macaé também é cercada por ilhas. O Arquipélago de Santana atrai e recebe, cada vez mais, visitantes apaixonados pela natureza, pelo mar e pela fauna local - Divulgação

Publicado 13/04/2022 22:04

Macaé - O feriado da Semana Santa começa nesta sexta-feira (15), seguindo o ritual, é comum que as famílias façam a tradicional bacalhoada e curtam os dias de folgas com leveza, fé e alegria. Para expandir as opções de lazer e gastronomia, o Macaé Convention divulgou uma série de atrações e passeios no município.

Macaé possui um litoral de 23 km de extensão, formado por diversas praias com inúmeras atividades a serem exploradas. A orla abriga os principais bares e restaurantes. Um dos pioneiros, é o Brasa & Vino Restaurante e Pizzaria, que de acordo com sua proprietária, Luciana Choucair, está com ótimas expectativas para o feriado de Páscoa.

“Percebemos o quanto a atividade econômica em Macaé tem voltado com força total, - neste momento de controle da pandemia - dia após dia nossos antigos clientes retornaram ao restaurante. Para a Semana Santa estamos animados e preparamos um menu especial”, contou Luciana.

Além do atendimento físico e delivery, o Brasa & Vino também está recebendo encomendas de Páscoa e oferece para todos os clientes as trufas de chocolate Kopenhagen. “A novidade para o setor da Pizzaria, será o festival de pizzas doces, que é o carro chefe da casa, e terá novos sabores com chocolate, tornando a Páscoa ainda mais deliciosa”, explicou a proprietária do restaurante, que há treze anos é referência gastronômica na cidade. Interessados podem fazer contato para reservas no 99620-9329 ou @brasaevino.

Assim como as praias, Macaé também é cercada por ilhas. No município, a oito quilômetros da costa, o Arquipélago de Santana atrai e recebe, cada vez mais, visitantes apaixonados pela natureza, pelo mar e pela fauna local.

O passeio para as ilhas de Macaé é uma das melhores opções para quem curte natureza, pois além de ser um lugar paradisíaco, o trajeto é rápido e tranquilo. A empresa responsável pelo translado é a Digão Tur, do empresário Rodrigo Venceslau, que possui experiência há 8 anos no setor.

“A expectativa da Semana Santa no setor privado é boa, pois estamos trabalhando para garantir o melhor atendimento aos turistas. Para a data, temos passeios para o Arquipélago de Santana com horário especial de Páscoa, com saída às 7h e retorno às 16h e saída às 9h e retorno às 14h”, afirmou o responsável pelos passeios. O valor é R$ 60 por pessoa e os horários valem para as datas 15/04 , 16/04 , 17/04 e 23/04. As vagas podem ser reservadas (22) 99807-1310 e @digaotur.

Para quem curte uma experiência mais radical e não abre mão do mergulho refrescante na cachoeira, a Região Serrana de Macaé possui inúmeras opções, cheia de oportunidades para quem quer aproveitar as águas cristalinas e respirar ar puro. A empresa Vavá Trilhas organiza e guia pequenos grupos até destinos belíssimos e para o ‘sábado de Aleluia’, dia 16, aventureiros poderão participar da caminhada noturna, com banho de cachoeira, em noite de lua cheia.

Para aqueles que preferem uma caminhada mais leve à luz do dia, no ‘domingo de Páscoa’ (17), a Cascata de São Miguel será o destino dos trilheiros que percorrerem 40 minutos de caminhada. Cada passeio custa R$ 60 por pessoa, crianças de 7 a 10 anos pagam a metade, mais informações no (22) 98826-0701 ou @vavatrilhasmacae.

Para quem não abre mão de presentear entes queridos na Páscoa, a dica do Convention Bureau é o tradicional artesanato. Juliana Fonseca é artesã há 4 anos e domina a técnica crochê Amigurumi.

“Para a Páscoa, produzo coelhos e cenourinhas por encomenda. Também exponho meus produtos nas Feiras de Artesanato, na orla da Praia dos Cavaleiros”, contou a artesã.

“A data é muito atrativa aos negócios do trade turístico, e nossa cidade se destaca no quesito opções de lazer e gastronomia. Queremos que as famílias, residentes e turistas, se divirtam e sintam o quanto somos abençoados por natureza, reunindo Serra e Mar”, afirmou Fernanda Costa, turismóloga do Macaé C&VB.