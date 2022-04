A visitação é aberta ao público. No entanto, grupos com mais de 20 pessoas precisam fazer agendamento pelo e-mail: [email protected] - Divulgação/Moisés Bruno

A visitação é aberta ao público. No entanto, grupos com mais de 20 pessoas precisam fazer agendamento pelo e-mail: [email protected]Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 14/04/2022 09:00

Macaé - O Parque Municipal do Atalaia manterá o funcionamento durante o feriadão da Semana Santa. Interessados no contato mais próximo com a natureza poderão visitar o local de quinta-feira a sábado, das 9h às 16h, e desfrutar de toda a beleza de umas das áreas de Mata Atlântica mais preservadas no Estado do Rio de Janeiro.

O acesso é feito pela RJ-162, a cerca de 30 minutos do Centro de Macaé. É uma ótima opção para quem quiser fazer um piquenique ao ar livre, caminhada por trilhas orientadas e conhecer de perto a importância do cuidado e da preservação do meio ambiente. Alimentação ao peixes, através do Projeto Piabanha, e a exposição “Águas de ontem, hoje e amanhã” fazem parte dos atrativos que o visitante encontra no Parque.

"Nosso objetivo maior é reconectar as pessoas com a importância da preservação da natureza. Para isso, temos uma equipe técnica preparada para receber visitantes, turistas, pesquisadores, estudantes e todos que queiram compartilhar dessa experiência inspiradora de conhecer mais sobre a mata atlântica", afirma o coordenador da unidade, Alexandre Bezerra, comemorando o fato do espaço ter sido reaberto à visitação no início deste mês.

Visitante assíduo, o servidor público e escritor, Alexandre Bordalo, aproveitou o último fim de semana para estar no local com a família e amigos e realizar o plantio de uma árvore da espécie Ipê-amarelo. "O Parque Atalaia para mim é um paraíso, um lugar de beleza incrível. As trilhas, o mirante, as árvores... tudo é muito encantador. Plantar a árvore foi como uma demonstração de amor a Deus, à vida e à natureza", destacou.