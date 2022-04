Após buscas no veículo, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares e constatado que o automóvel tinha sido roubado em Bangu, no Rio de Janeiro - Divulgação/PM

Publicado 13/04/2022 23:05

Macaé - Após perseguição policial, um criminoso, cuja identidade não foi revelada, foi preso com um veículo roubado na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao trevo de Cabiúnas, em Macaé, nesta terça-feira (12).

Segundo informações do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), agentes tiveram a atenção voltada para um Volkswagen Gol branco em atitude suspeita e deram ordem de parada, que não foi respeitada e o motorista entrou em fuga em alta velocidade.



De acordo com a PM, o delinquente realizou ultrapassagens perigosas, forçando os veículos que seguiam em sentido contrário a utilizar o acostamento da via. O carro foi alcançado após a perseguição policial.

Após buscas no veículo, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares e constatado que o automóvel tinha sido roubado em Bangu, no Rio de Janeiro.



O meliante foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), autuado e preso em flagrante.