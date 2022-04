"A Paixão de Cristo" será apresentada todos os dias, às 20 horas. O palco está montado na Avenida Elias Agostinho (em frente ao Hotel Imbetiba) - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 13/04/2022 21:09

Macaé - A tradicional história que retrata os últimos dias de vida de Jesus está de volta aos palcos em Macaé. "A Paixão de Cristo" será encenada ao ar livre, na Imbetiba, dos dias 14 a 17 de abril (quinta-feira a domingo), marcando a celebração da Semana Santa na cidade. O elenco, com 35 atores, é composto por artistas locais e nomes experientes do cenário teatral, como é o caso de Diogo Drosa, responsável por interpretar o protagonista do espetáculo.

Drosa tem larga carreira nos palcos, tendo participado de produções infantis, musicais e montagem de clássicos como “A Megera Domada”, de William Shakespeare. Para o ator de 34 e ex-integrante do Grupo Nós do Morro, a preparação para o espetáculo tem sido intensa. "Fazer o papel de Jesus tem me permitido descobertas maravilhosas e amadurecimento como ator e como pessoa. Tem sido um processo de muita alegria estar atuando com os profissionais da cidade, pois a troca em cena tem sido muito maravilhosa e de grande generosidade dos atores. 'A Paixão de Cristo' será feita por uma constelação de Macaé. E isso torna o processo leve, alegre e de qualidade", afirmou.

A apresentação será a primeira em Macaé após o período mais crítico da crise sanitária da Covid-19 e o fato também é destacado por Drosa. "Passamos por um período de muitas perdas de pessoas queridas. Então, agora que podemos nos reunir, temos o desafio de fazer um espetáculo que abrace, que emocione e traga esperança aos corações. A expectativa é que tenhamos em todos os dias um grande público, e que cada um receba de forma transformadora a mensagem da Paixão de Cristo", salientou o ator.

O texto do espetáculo leva a assinatura de Marcelo Saback, ator e autor reconhecido nacionalmente por filmes como "De Pernas Pro Ar” e “Loucas para Casar”. A produção conta ainda com Aldebaran Bastos, como diretor geral; Claudia Bispo, na preparação do elenco; Fabrício Bittencourt, como diretor assistente; e outros profissionais que integram a equipe técnica.

"A Paixão de Cristo" será apresentada todos os dias, às 20 horas. O palco está montado na Avenida Elias Agostinho (em frente ao Hotel Imbetiba). No domingo (17), às 17 horas, haverá ainda a celebração de Missa Campal de Páscoa, com Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, bispo da Diocese de Nova Friburgo.

A programação é realizada pela Prefeitura de Macaé, através da Secretaria de Cultura.