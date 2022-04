A proprietária do automóvel afirmou que o veículo com a mesma placa estava em sua posse, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 14/04/2022 12:08 | Atualizado 14/04/2022 12:10

Macaé - Um homem acusado de receptação de veículo roubado foi preso em flagrante por policiais civis da 123ª DP (Macaé), nesta quarta-feira (13).

O indivíduo foi abordado em uma operação de fiscalização e desobedeceu a ordem de parada. Após o condutor aparentar nervosismo, policiais militares o levaram à delegacia. Lá, os agentes da Polícia Civil examinaram o automóvel e perceberam que o número gravado no motor correspondia ao de um carro com características similares, mas objeto de furto.



A proprietária do automóvel afirmou que o veículo com a mesma placa estava em sua posse, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que ela já havia noticiado o furto das placas de identificação.



O homem, então, foi preso, e ficará à disposição da Justiça.