A iniciativa é fruto da parceria entre as secretarias de Ambiente do Estado e de Macaé, e tem como objetivo ampliar a rede de agentes que atuam no monitoramento do meio ambiente local - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 15/04/2022 12:00

Macaé - As aulas do programa “Ambiente Jovem” começaram nesta quarta-feira (6) em Macaé, cidade com maior índice de adesão em todo o Estado do Rio de Janeiro. Com base nos conceitos que representam hoje as principais estratégias de proteção ao ecossistema local, 50 jovens, com idade entre 16 e 24 anos, iniciaram o curso de gastronomia que aborda sustentabilidade, meio ambiente, reutilização de alimentos e empreendedorismo. Os alunos contam com auxílio de R$ 200 durante os 10 meses de formação.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Juninho Luna, esteve presente na aula inaugural, na Cidade Universitária, e destacou a importância do programa. "O curso é um grande degrau para inserção no mercado de trabalho. Além do turismo, os alunos terão a possibilidade de buscar oportunidades na rede hoteleira, restaurantes, entre diversas empresas instaladas no município que estão embasadas pelo conceito da sustentabilidade", pontuou o secretário Juninho.

O secretário ainda acrescentou que a proposta do governo é criar um modelo municipal do programa ambiente jovem. "Queremos proporcionar aos nossos jovens a oportunidade de ter acesso à educação ambiental, ajudar na formação desses alunos e, ainda, promover a preservação do meio ambiente para que possamos ter conhecedores e multiplicadores do conhecimento com intuito de evitar impactos ambientais", afirmou Juninho Luna.

Mais do que promover a inserção de jovens no mercado, o programa também busca desenvolver a visão empreendedora que possibilite alternativas para geração de renda própria. "Entender que esse curso vai me oferecer mecanismos que vão me levar além é, de fato, um privilégio", disse o aluno Mateus Silvano, de 16 anos.

A prefeitura segue na implantação de parcerias para que o curso seja ainda mais rico, como: espaço cedido pela Cidade Universitária; participação dos alunos na reabertura do Parque Municipal Atalaia; visitas às empresas de gerenciamento de resíduos e estágio no restaurante popular, que será reaberto em breve.

A iniciativa é fruto da parceria entre as secretarias de Ambiente do Estado e de Macaé, e tem como objetivo ampliar a rede de agentes que atuam no monitoramento do meio ambiente local, transformando bairros e comunidades da cidade em polos de gerenciamento e beneficiamento de resíduos, através de ferramentas como a arte, gastronomia e nutrição, além de paisagismo.