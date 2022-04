"É muito importante essa união entre os municípios para o compartilhamento de boas práticas desenvolvidas. O maior objetivo é incrementar e fomentar o desenvolvimento econômico regional", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna - Divulgação

Publicado 17/04/2022 09:00

Macaé - Uma comitiva da prefeitura de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, visitou Macaé na última semana. A finalidade foi conhecer boas práticas adotadas pela administração pública municipal, principalmente em relação à desburocratização de processos, licenciamentos e desenvolvimento econômico.

"É muito importante essa união entre os municípios para o compartilhamento de boas práticas desenvolvidas. O maior objetivo é incrementar e fomentar o desenvolvimento econômico regional", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Macaé, Rodrigo Vianna, que recepcionou os visitantes.

Do encontro também participaram, representando Macaé, o Coordenador Especial de de Urbanismo, Jader Gomes; o Coordenador Especial de Vigilância Sanitária, Ricardo Salgado; e o Coordenador Especial de Posturas, Rafael Bartolomeu.

O grupo formado por secretários municipais e técnicos da Prefeitura de São Pedro da Aldeia visitou a Casa do Empreendedor de Macaé e a Agência Resolve RJ, que será referência para São Pedro, devido a proximidade da região . Na Casa do Empreendedor, os principais serviços são: orientação de empreendedores, emissão da guia do Documento de Arrecadação do Simples (DAS); formalização; atualização de dados; baixa; declaração anual de faturamento; parcelamento; emissão de certidão e comprovante.

O município da Região dos Lagos está em processo de implantação de um espaço semelhante. "Esse intercâmbio é muito importante para nós. Macaé hoje é uma referência em relação ao Desenvolvimento Econômico no interior do Estado do Rio de Janeiro", afirmou o secretário Municipal de Fazenda de São Pedro da Aldeia, Renaldo Martins.

A delegação de São Pedro da Aldeia contou ainda com as presenças do Subsecretário de Fazenda, Gustavo Amoêdo Lima; da Subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Ivonete Santos; e de representantes da Agência de Desenvolvimento, da Diligência Fiscal, da Sala do Empreendedor e da Fiscalização de Tributos.