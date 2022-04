Carlos é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta de Macaé. Com talento e disposição sobre as ondas, ele conquistou a medalha de ouro na categoria open masculino - Divulgação/Vision Lima

Publicado 18/04/2022 12:20 | Atualizado 18/04/2022 12:25

Macaé - No último final de semana, o atleta de Macaé, Carlos Bastos, do Bodyboard, garantiu lugar no topo do pódio da primeira etapa do circuito SGA Niterói Bodyboard, que aconteceu na praia de Itacoatiara, com mais de 80 inscritos de todo o país.

Carlos é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta de Macaé. Com talento e disposição sobre as ondas, ele conquistou a medalha de ouro na categoria open masculino.

"Quero agradecer a Deus e a minha família. Sem eles nada seria possível. E também ao apoio que recebo através do programa Bolsa Atleta, que ajuda muitos atletas macaenses", destacou.

O Secretário de Esportes, Marvel Maillet, parabenizou o atleta pelo resultado. “Carlos Bastos é um grande nome do Bodyboard, com potencial enorme na modalidade, e ainda vai brilhar muito mais sobre as ondas de todo o mundo”, disse.