"Conquistei o sonho de ser campeão do PAN 2022, faixa marrom leve, na qual só existem nove medalhas de ouro na minha categoria de faixa. Agora, uma delas é minha e vai para Macaé", comemorou Juliederson - Divulgação

"Conquistei o sonho de ser campeão do PAN 2022, faixa marrom leve, na qual só existem nove medalhas de ouro na minha categoria de faixa. Agora, uma delas é minha e vai para Macaé", comemorou JuliedersonDivulgação

Publicado 18/04/2022 12:25

Macaé - Juliederson Gomes Rodrigues, atleta de Macaé, levou a medalha de ouro na categoria faixa marrom leve, no último domingo (10), em um dos eventos mais importantes no cenário do Jiu-Jitsu: o Pan-Americano da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu), que aconteceu no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

A edição foi recorde de atletas inscritos, totalizando mais de 4.600. “Essa foi a minha quarta vez tentando esse título. Da primeira vez perdi na primeira luta, e nos últimos dois anos perdi nas quartas de finais. Esse ano deu tudo certo e consegui me preparar melhor, fazendo treinamentos específicos, me alimentando melhor e consegui ter um bom desempenho”, explicou o atleta, que atualmente mora e treina em San Diego, na Califórnia (Estados Unidos).

Na competição ele fez quatro lutas e em três venceu por finalização. “Conquistei o sonho de ser campeão do PAN 2022, faixa marrom leve, na qual só existem nove medalhas de ouro na minha categoria de faixa. Agora, uma delas é minha e vai para Macaé”, comemorou.

Marvel Maillet, Secretário de Esportes, destacou a importância do esporte na vida dos jovens. “Incentivar o esporte desde pequeno pode transformar a vida de alguém, ampliar os horizontes e dar novas oportunidades de crescimento. Juliederson seguiu nesse caminho e hoje é campeão mundial. Motivo de orgulho e incentivo para todos nós”, destacou.

Juliederson conta ainda que iniciou o esporte em um projeto social de Macaé, e hoje tem a oportunidade de morar nos Estados Unidos e treinar em uma das maiores equipes de jiu-jítsu do mundo, a Atos HQ.

“Quando venci a final parece que passou um filme na mente de tantas coisas que já passei para estar aqui e me tornar campeão. Aí, parei para ver que não existe receita mágica. O segredo é treinar duro. Por mais longe que esteja o seu sonho, nunca desistia”, finalizou.