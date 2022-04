As tropas especiais com cerca de 40 policiais do COE - Comando de Operações Especiais da PMERJ - (BOPE e Choque) realizaram o patrulhamento nas Comunidades da Nova Holanda e Malvinas - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 17:56

Macaé - Nesta segunda-feira (18), fotos e vídeos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) em Macaé circularam pelas redes sociais. A informação da Operação do BOPE em parceria com o Batalhão de Ações com Cães (BAC) foi confirmada pelo comando do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) à redação do O Dia. Veja os vídeos:

As tropas especiais com cerca de 40 policiais do COE - Comando de Operações Especiais da PMERJ - (BOPE e Choque) realizaram o patrulhamento nas Comunidades da Nova Holanda e Malvinas. As equipes do COE retornaram à Capital, mas os agentes do 32º BPM permanecem em patrulhamento nos bairros. Ainda conforme o comando da PM, a operação irá se estender por outras localidades por tempo indeterminado.

Os reforços foram acionados após manifestantes bloquearem o trânsito, nas principais vias da cidade, ateando fogo em pneus, neste domingo (17) de Páscoa, em represália a PM, que impediu o acontecimento das festas de Páscoa, nas comunidades Nova Holanda, Nova Esperança, Malvinas e Botafogo, por falta de documentação necessária.

Durante o patrulhamento, a cadela Rondônia da equipe Alpha do BAC sinalizou uma lata de lixo, que após revista dos agentes, foram encontradas 129 trouxinhas de maconha e uma pistola Bersa calibre 9mm. O material foi apreendido e levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP).