O Macaé fará seu primeiro jogo na Série A2 do Carioca diante da Cabofriense, no dia 30 de abril, às 15h, em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 18/04/2022 12:34

Macaé - Em preparação para a disputa da Série A2 do Carioca, o Macaé Esporte realizou um jogo-treino na manhã desta sábado (16). O treinamento aconteceu contra a equipe Sub-23 do Dani&Foot, de São Pedro da Aldeia, no Clube Cidade do Sol Sede Campestre, com vitória macaenses por 6 a 0.

Os gols foram marcados por Biel, Diego, Diniz, Lecinho, Jhonatan e Manga. O técnico Paulo Henrique destacou a evolução da equipe nos últimos dias.

"Temos 20 dias de treinamentos e estamos crescendo e fiquei satisfeito com o que vi. Há coisas para consertar, claro, mas vamos melhorando ao longo da preparação e trabalhamos para a estreia na competição", disse o treinador.

O Macaé fará seu primeiro jogo na Série A2 do Carioca diante da Cabofriense, no dia 30 de abril, às 15h, em Cabo Frio.