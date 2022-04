Welberth ressaltou o trabalho que Lemos teve à frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e a parceria com os municípios - Divulgação

Welberth ressaltou o trabalho que Lemos teve à frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e a parceria com os municípiosDivulgação

Publicado 19/04/2022 12:05 | Atualizado 19/04/2022 13:23

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recebeu nesta segunda-feira (18) o candidato a deputado federal Max Lemos. O encontro foi marcado por um almoço, que reuniu os vereadores da base aliada e seu secretariado para anunciar o apoio a Max rumo à Câmara dos Deputados, em Brasília.

Welberth ressaltou o trabalho que Lemos teve à frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e a parceria com os municípios. Para o prefeito, diante de todos os projetos que foram acolhidos pelo deputado, quando estava à frente da Seinfra, fica patente o trabalho que será feito na Câmara dos Deputados em prol dos municípios fluminenses e de Macaé.



- Conhecemos bem o deputado Max Lemos como tocador de obras e estamos contando com a ajuda dele em Brasília, para buscar mais recursos para nosso estado. Tenho certeza de que ele será um grande batalhador das questões do povo fluminense – frisou Welberh Rezende.



Encontro foi marcado por um almoço, que reuniu os vereadores da base aliada e seu secretariado para anunciar o apoio a Max rumo à Câmara dos Deputados, em Brasília Divulgação

Lemos, que atualmente é presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, afirmou que teve como foco, durante sua passagem pelo governo estadual, a atenção às demandas dos municípios. Como prefeito por dois mandatos, conhece bem a importância de ter os governos estadual e federal como parceiros para a melhoria da qualidade de vida da população.



- Tenho orgulho de ter sido prefeito e ter ajudado a mudar a realidade de uma pequena cidade da Baixada Fluminense. À frente da Seinfra, os prefeitos tiveram em mim um aliado na busca de recursos e na apresentação de projetos. Só em Macaé são mais de R$ 250 milhões que deixamos de investimentos para serem executados – afirmou.



Quando era secretário de Estado, o deputado deu início ao processo de construção da duplicação ponte da Barra, cuja licitação será no início de maio; do Restaurante do Povo, que se encontra em fase de projeto; da urbanização da Ilha de Leocádia, com projeto de urbanização, drenagem, instalação de redes de água e esgoto e pavimentação, a conclusão da Escola de Lagomar e a construção de unidades habitacionais, por meio do Programa Casa da Gente.

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, e sua base aliada recebeu nesta segunda-feira (18) o candidato a deputado estadual Max Lemos Divulgação