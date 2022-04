As próximas etapas do processo seletivo da Educação podem ser acompanhadas nos canais oficiais de comunicação da prefeitura - Divulgação

Publicado 20/04/2022 09:00

Macaé - Os candidatos do Processo Seletivo Simplificado da Educação devem estar atentos. Foi publicada nesta terça-feira (19), no Diário Oficial de Macaé, uma errata trazendo novas datas para o cronograma do Edital 001/2022. O documento, disponível no portal macae.rj.gov.br , altera o calendário de itens como a divulgação do resultado final e a realização das entrevistas presenciais.Com a errata, a data de publicação do resultado final será na quarta-feira, dia 20 de abril. Já a entrevista presencial será realizada nos dias 25 e 26 de abril, na Cidade Universitária, com horários específicos para cada categoria. Na segunda (25), serão atendidos os concorrentes às vagas de Professor A / Professor A - Libras / Professor A - NEE (Necessidade Educacional Especial) no horário de 8h às 12h. Já para os candidatos a Auxiliares de Serviços Escolares, o atendimento será das 13h às 17h.Na terça-feira (26), serão entrevistados os candidatos à função de Professor C, das 8h às 12h. Já quem prestou prova para Motorista de Transporte Escolar - Serra/ Monitor de Transporte Escolar - Serra/ Assistente Social / Fonoaudiólogo e Psicólogo, a entrevista será das 14h às 17h.O documento também prevê a mudança da previsão do início de contrato que passa a ser no dia 28 de abril.