Todo o material foi encaminhado e apreendido na 123ª Delegacia Policial de Macaé. Ninguém foi preso - Divulgação

Todo o material foi encaminhado e apreendido na 123ª Delegacia Policial de Macaé. Ninguém foi presoDivulgação

Publicado 28/04/2022 06:10

Macaé - Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32ºBPM) de Macaé apreenderam, por voltas das 19h, desta terça-feira (26) uma enorme carga de equipamentos e drogas do tráfico, no Condomínio Total Ville, localizado no bairro Virgem Santa.

De acordo com o comandante do 32º BPM, Vinícius Carvalho, o prejuízo causado à organização criminosa, responsável pelo material apreendido foi de mais de R$ 120 mil.

A ocorrência informa que, as equipes policiais foram informadas do local onde era guardado o material ilícito, e logo foi averiguar o endereço. Chegando lá, os agentes se depararam com um imóvel abandonado e aberto, contendo o seguinte material: 141 rádio transmissores; 1 pistola de calibre 9 mm marca Glock com a numeração raspada; 4 carregadores da Glock comuns; 1 carregador de Glock de 30; 1 carregador de pistola .40; 3 carregadores de fuzil cal. 5.56; 1 balança; 1 capa de colete balístico; 101 munições de cal. 9 mm; 30 munições de .40;156 papelotes de cocaína; 55 buchas de maconha e 30 Pedras de crack.

Todo o material foi encaminhado e apreendido na 123ª Delegacia Policial (123ª DP) de Macaé. Ninguém foi preso.