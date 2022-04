O Macaé está no grupo A ao lado de Cabofriense, América, Olaria, Americano e Angra dos Reis - Divulgação/Camila Bozeo

O Macaé está no grupo A ao lado de Cabofriense, América, Olaria, Americano e Angra dos ReisDivulgação/Camila Bozeo

Publicado 29/04/2022 11:48 | Atualizado 29/04/2022 11:48

Macaé - Após 40 dias de preparação, chegou a hora do Macaé Esporte estrear na Série A2 do Campeonato Carioca. O primeiro jogo na competição acontece neste sábado contra a Cabofriense, às 15h, no Estádio Correão, em Cabo Frio.



"Nosso grupo mostrou uma união muito forte neste início de trabalho e vamos trabalhar forte para conseguir sair com os três pontos neste primeiro jogo. A gente está muito bem comandado com o professor Paulo Henrique e vamos em busca deste desafio", disse o volante Alex Galo.



O Macaé está no grupo A ao lado de Cabofriense, América, Olaria, Americano e Angra dos Reis. Os dois primeiros da chave avançam para a semifinal da Taça Santos Dumont (1º turno) da Série A2.