O Moto Clube foi criado em abril de 2005 para reunir amigos que gostavam de passear de moto, bater papo e fugir das obrigações diárias - Divulgação

O Moto Clube foi criado em abril de 2005 para reunir amigos que gostavam de passear de moto, bater papo e fugir das obrigações diáriasDivulgação

Publicado 29/04/2022 10:33 | Atualizado 29/04/2022 10:36

Macaé - O Moto Clube Eu, Gata e Cão Fiel comemora seus 17 anos de fundação neste sábado, dia 30, das 14h às 22h, na fábrica da cervejaria Ladkza, localizada na Estrada da Virgem Santa, 90. A programação inclui dois shows de rock das bandas Don Sepúlveda e Black Caviar, que irão garantir a animação da festa. O Buffet Beto Brandão trará um cardápio de opções que irão harmonizar com os estilos da cervejaria Ladkza (Summer Ale, Red Ale, Sessio IPA, IPA). Os amantes do rock e de motos estão convidados.



O Moto Clube foi criado em abril de 2005 para reunir amigos que gostavam de passear de moto, bater papo e fugir das obrigações diárias. " Voltar a comemorar e fazer nossos passeios após dois anos de pandemia é um marco histórico desses 17 anos. Nosso escudo tem o símbolo do "Caminhador" , significando as viagens do grupo e também é o símbolo da marca famosa de um whisky. Vinícius de Moraes dizia que o whisky é o Cão Engarrafado e melhor amigo do homem. Nesse bom humor característico do grupo, ao longo dos anos, vamos agregando novos amigos e realizando grandes”, disseram os fundadores e presidentes do Moto Clube Eu, Gata e Cão Fiel, Paulo Gomide e Marilena Carvalho ( A Gata).



Os integrantes sempre realizam viagens, já tendo conhecido quase todo o Brasil de moto e 20 países. A expectativa de Marilena Carvalho é que o aniversário do motoclube seja uma oportunidade para promover o reencontro das tribos das estradas.



O evento conta com a parceria da cervejaria Ladkza, do mestre cervejeiro Carlos Afonso de André e da jornalista Waleska Freire. “Estamos ansiosos por ter em nossa fábrica esse grande encontro neste sábado unindo rock, moto, gastronomia e os estilos da nossa cerveja artesanal. O cardápio foi elaborado pela equipe Beto Brandão Eventos”, informou Waleska.