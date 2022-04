O encontro do Delegado Allan Turnowski, ex-secretário de Polícia Civil do Estado com o prefeito de Macaé, Welberth Rezende foi marcado pelo anúncio da nova Delegacia de Homicídios (DH) que será construída no município - Reprodução Instagram

Publicado 29/04/2022 19:27 | Atualizado 29/04/2022 21:54

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recebeu nesta quarta-feira (27) em seu gabinete, o Diretor do Departamento-Geral de Polícia do Interior, Dr. José Pedro Costa da Silva e o delegado Allan Turnowski, ex-secretário de Polícia Civil do Estado para tratar sobre a Segurança Pública da cidade.

O encontro foi marcado pelo anúncio da nova Delegacia de Homicídios (DH) que será construída em Macaé.



"A ideia é realizar um convênio nos mesmos moldes do estabelecido com a Polícia Militar (PM) para construção do Batalhão de Ações com Cães, que já está em andamento: a Prefeitura de Macaé constrói a estrutura física e o Estado colabora com o efetivo policial", explicou o prefeito, convicto que com o aumento do efetivo da Polícia Civil no município só tem a agregar à população.



O delegado Allan Turnowski afirmou que Macaé foi escolhida para sediar a nova base da Delegacia de Homicídio pelo sua localização estratégica na região:



"Trata-se de uma região central, que facilita a operacionalidade da Delegacia de Homicídios. É uma região próspera, que gera riqueza para o Estado e que por esse motivo também atrai criminosos e na minha visão o Estado deve ajudar a manter a qualidade de vida da população da região. Em contrapartida as riquezas recebidas, tem a obrigação de coibir o crime com prioridade", ressaltou Allan.

Delegado Allan Turnowski, ex-secretário de Polícia Civil do Estado e o prefeito de Macaé, Welberth Rezende Reprodução Instagram

Turnowski disse ainda que, "o prazo de implantação da DH no município é de um ano e meio, para

construir a estrutura física da delegacia e chegar os novos policiais concursados."

Na rede social do prefeito, internautas comentaram a notícia: "Cidade mais segura, parabéns prefeito", disse um. "Excelente notícia para Macaé", comentou outro. "Podia colocar esse batalhão na Ajuda, perto do Bosque Azul", sugeriu uma moradora.