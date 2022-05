O próximo jogo do Macaé Esporte é em casa contra o América, no próximo sábado, dia 7 de maio, às 15h - Divulgação/Raphael Bozeo

Publicado 04/05/2022 06:29

Macaé - O Macaé Esporte iniciou a Série A2 do Carioca com vitória sobre a Cabofriense por 2 a 1, no Estádio Correão, em Cabo Frio, e começou bem a competição.

Almir abriu o placar, de falta, logo aos 5 minutos da etapa inicial. Ainda no primeiro tempo, Biel ampliou, aos 44. Na etapa final, Alecsandro descontou de pênalti.

"É um sentimento maravilhoso, foi uma vitória fantástica e que temos que trazer esse sentimento em todos os jogos. E como fazemos isso? Correndo, nos dedicando e dando a vida. É assim que vamos conseguir chegar longe na competição", destacou o goleiro Milton Raphael, capitão da equipe.

O próximo jogo do Macaé Esporte é em casa contra o América, no próximo sábado, dia 7 de maio, às 15h.