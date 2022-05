Objetivo é atender a demanda levantada pelo relatório técnico de março/2019, fornecido pela Coordenadoria de Iluminação Pública - Divulgação/Jaqueline Carvalho

Macaé - A Prefeitura de Macaé iniciou a reforma e melhoria das instalações elétricas da iluminação pública da Avenida Atlântica e Rua Valparaíso. O objetivo é atender a demanda levantada pelo relatório técnico de março/2019, fornecido pela Coordenadoria de Iluminação Pública, que aponta a necessidade de substituição dos postes, luminárias e outros equipamentos que se encontram deteriorados.

As obras abrangem a Praia Campista e a Praia dos Cavaleiros, com extensão de 3,6 quilômetros, compreendido entre o trevo de confluência com a Rodovia Amaral Peixoto e a Rua Valparaíso, que também será contemplada com a substituição da iluminação convencional por LED.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, o projeto também inclui a melhoria do atual sistema de iluminação que utiliza lâmpadas vapor metálico por luminárias e projetores LED, com tecnologia mais eficiente. "A iniciativa irá reduzir o consumo de energia elétrica e melhorar a qualidade na iluminação do local, promovendo maior segurança aos munícipes", destacou Santiago.

Outros serviços de recuperação, tais como a substituição das caixas de passagem, conectores, hastes de aterramento e troca de cabos danificados, também foram previstos e tem como objetivo garantir o bom funcionamento do sistema de iluminação pública. O projeto inclui, ainda, a recuperação do piso intertravado do trecho da Praia Campista e das placas de granito do trecho da Praia dos Cavaleiros que, após o serviço de remoção dos postes ou troca dos dutos de passagem de cabos, serão danificados.

Macaé segue com diversas obras em andamento:

- Reforma da Praça do Jardim Santo Antônio;

- Urbanização do Vale Encantado/Granja dos Cavaleiros;

- Manutenção e reforma de 70 praças;

- Obras do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt;

- Obras de contenção da Pedreira;

- Posto de Informações Turísticas (PIT);

- Deck da Orla dos Cavaleiros;

- Construção de pontes metálicas na região serrana;

- Obras no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (Nupem-UFRJ) para a ampliação dos laboratórios;

- Macrodrenagem no Sol Y Mar;

- Macrodrenagem na Linha Vermelha;

- Macrodrenagem na Aroeira;

- Campo de Futebol na Ilha Leocádia;

- Construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC);

- Asfaltamento de diversas ruas;

- Reforma do Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha.

Já em fase de licitação:

- Reforma do Estádio Municipal Cláudio Moacyr;

- Reforma do Terminal Cehab;

- Reforma do Centro Administrativo Luiz Osório;

- Construção de Escola Infantil (no Bosque Azul);

- Manutenção dos hospitais públicos municipais;

*Existem outras frentes em fase de finalização da elaboração do projeto de arquitetura, como Parque da Cidade; Cais do Mercado Municipal de Peixes; Praça do Barracão, no Miramar; e a Orla do Bar do Coco, na Barra, que vai contar com área de lazer, pracinhas, campo, quiosque, banheiro, pista de ciclovia, entre outros.

Parceria com Governo do Estado possibilitará outras obras:

- Construção da nova Ponte do Baião, que começou no início do mês de fevereiro (Interditada há cerca de dois anos, a estrutura, que hoje conta com três metros de largura, passará a ter 12 metros e 80 centímetros. A previsão de conclusão é de 12 meses);

- Duplicação da Ponte Ivan Mundim (Barra de Macaé);

- Construção do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, no Lagomar;

- Revitalização do Calçadão da Avenida Rui Barbosa;

- Obra na estrada de Santa Tereza.