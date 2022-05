As vítimas morreram antes da chegada do socorro - Divulgação

As vítimas morreram antes da chegada do socorroDivulgação

Publicado 09/05/2022 15:21

Macaé - Um mototaxista e um passageiro morreram, na manhã desta segunda-feira (9), depois de passar em um buraco causado por um vazamento de água, perder o controle, e bater em uma árvore na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura da Barra, em Macaé. A cratera, de responsabilidade da Cedae, não estava sinalizada. A colisão aconteceu no sentido Norte da cidade.



Os dois morreram antes da chegada do socorro. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. A perícia está a caminho do local. Os corpos serão removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil irá investigar o caso.

A Mobilidade Urbana Municipal informou que uma equipe se deslocou para atendimento ao acidente na barra de Macaé, chegando no local identificou uma obra da Cedae, onde havia uma sinalização, a equipe melhorou a sinalização por conta de curiosos que observavam o ocorrido e sugeriu que fosse interrompido a obra por conta de equipamentos e operadores da Cedae na via e assim reduziria os riscos até que as vítimas fossem retiradas do local. Ainda de acordo com a Mobilidade, o responsável da obra no local teve o mesmo entendimento e assim procedeu. A mobilidade então prosseguiu na orientação do trânsito.