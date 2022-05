Empresa recebe inscrições de candidatos de todo país - Divulgação

Empresa recebe inscrições de candidatos de todo paísDivulgação

Publicado 12/05/2022 15:57 | Atualizado 12/05/2022 16:03

Macaé - A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, abre inscrições para o Programa Trainee 2022 até o dia 07/06, pelo hotsite exclusivo https://www.bettha.com/traineeocyan2022 . Ao todo serão onze vagas voltadas para candidatos externos formados em Administração, Ciências da Computação, Contabilidade, Economia e Relações Internacionais e as Engenharias: Automação, Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Naval, Química, Petróleo e Produção. A busca por esses profissionais está alinhada com os compromissos ESG da companhia e visa acelerar o pipeline de liderança da empresa a médio prazo.

As oportunidades são para profissionais com até três anos de formação para atuação onshore (no escritório da empresa no Rio de Janeiro e em sua base, em Macaé (RJ)) e offshore (embarcados em alto-mar). “O programa de Trainee ocorrerá ao longo de dois anos, sendo composto por duas fases: a primeira voltada para o público externo e a segunda, inserindo talentos mapeados internamente, com objetivo de acelerar a integração cultural dos Trainees externos e impulsionar a carreira dos talentos internos.”, comenta Nir Lander, vice-presidente de Pessoas e Gestão da Ocyan.

A integrante Gabriela Martinez, de 31 anos, entrou na Ocyan como trainee há sete anos e sabe o quanto é importante este movimento de abertura das empresas para jovens talentos.

“Sempre quis trabalhar na área, devido à minha formação. O programa de trainee teve grande influência na minha trajetória profissional. Foram dois anos dedicados a muito aprendizado e a superar desafios porque foi o meu primeiro emprego no setor. Indico que futuros profissionais ingressem na Ocyan dentro do programa de trainee, pois ganham uma visibilidade muito boa dentro da empresa, o que abre diversas oportunidades, possibilitando atuar em diferentes áreas ao longo dos anos”, comenta.

Processo seletivo

O processo seletivo será conduzido com apoio de uma consultoria especializada no tema, contemplando triagem de currículos, testes de Fit Cultural e inglês, um game corporativo com foco em resolução de problemas, além de entrevistas.

A estrutura do programa, que se inicia em julho, foi desenvolvida para acontecer em dois anos, em que o Trainee terá um desenvolvimento acelerado, sendo o primeiro ano voltado para integração à cultura, conhecimento da estrutura corporativa e programas institucionais, além de vivência nos negócios em que atua, por meio de workshops, interação com os principais executivos da empresa e job rotation personalizados. O segundo ano é voltado para desenvolvimento de projetos de melhoria com foco em inovação nas áreas de destino. Entre a remuneração e os benefícios: salário compatível com o mercado, PLR atrativa, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e odontológico e previdência privada.

“O mercado em que atuamos está novamente em franco aquecimento, temos observado um crescimento significativo de novas oportunidades. Precisamos estar preparados para o futuro, considerando os novos contratos que já conquistamos e naqueles que estamos buscando”, finaliza.