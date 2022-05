A expectativa é receber um público de 200 pessoas no campeonato - Divulgação/Romulo Campos

A expectativa é receber um público de 200 pessoas no campeonatoDivulgação/Romulo Campos

Publicado 14/05/2022 19:40 | Atualizado 14/05/2022 19:41

Macaé - A segunda etapa do Campeonato Carioca 2022 de Automodelismo acontece neste domingo em Macaé, das 9h às 16h. O evento promete movimentar os amantes da prática, que destaca a condução por controle remoto de veículos automodelos. A entrada é gratuita e o acesso à pista é feito pela Linha Verde, na rua ao lado da ETE Centro (BRK). A programação é realizada pela Associação Carioca de Modelismo e conta com apoio da Prefeitura de Macaé. Cerca de 30 pilotos participam do encontro, que atrai crianças, jovens e adultos.

A expectativa é receber um público de 200 pessoas no campeonato que vai abranger as categorias: Open (iniciantes); Buggy EP (carros elétricos), Truggy (caminhões) e Buggy GP (motor a combustão). No estado do Rio de Janeiro, apenas Macaé e Nova Iguaçu contam com pista para a prática do esporte. Apreciador do Automodelismo, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, destacou que é importante a inserção deste encontro no calendário oficial. “ É uma programação que alia esporte e turismo”, ressalta.

Em Macaé, o automodelismo é organizado por Rannyery Calmon, Edson Lobo e Hugo Bastos. Para a programação, haverá manutenção e apoio das Secretarias Adjuntas de Obras e de Serviços Públicos. Segundo o secretário de Turismo, Léo Anderson, eventos como estes são importantes, pois têm cunho turístico. “ O Campeonato Carioca 2022 de Automodelismo atrai participantes de outros municípios e movimenta o turismo, a hotelaria, além de aquecer a economia e permitir que os participantes e familiares conheçam a cidade”, finaliza.