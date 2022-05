O fim de jogo foi eletrizante, com o Olaria tentando o empate e o Macaé buscando marcar o segundo nos contra-ataques. No apito final, a segunda vitória do Macaé na competição e a equipe na zona de classificação para a semifinal do primeiro turno - Divulgação/Raphael Bozeo

Publicado 16/05/2022 19:54 | Atualizado 16/05/2022 19:57

Macaé - oi na raça que o Macaé Esporte venceu o Olaria por 1 a 0, na tarde deste sábado, em Cardoso Moreira, pela terceira rodada do primeiro turno da Série A2 do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi de Luan, que entrou no segundo tempo e decidiu o duelo.



"Trabalhamos muito ao longo da semana para este jogo. Sabíamos que seria difícil, mas conseguimos sair com a vitória. Ele (Paulo Henrique) só me pediu para repetir o que estava fazendo nos treinos. Agora é pensar no próximo jogo que será muito difícil também", disse Luan, autor do gol.



O próximo jogo do Macaé Esporte é contra o Americano, no próximo sábado, dia 21 de maio, às 15h, novamente no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, válido pela quarta rodada da Taça Santos Dumont (1º turno), da Série A2 do Carioca.



O JOGO



A partida começou equilibrada, com as duas equipes se estudando e buscando encontrar espaços para atacar. O Olaria se lançou ao ataque e o Macaé se organizava, e teve uma ótima chance na etapa inicial com Diniz, com uma bela cabeçada após cruzamento de Almir.



Na volta do intervalo, Paulo Henrique colocou Anderson e Manga nos lugares de Diniz e Norton. E depois fez mais duas mudanças, com Luan no lugar de Lukinha e Diego na vaga de Alex Galo. Aos 28 da etapa final, Luan roubou a bola no meio de campo e num contra-ataque rápido marcou o gol da vitória macaense.



O fim de jogo foi eletrizante, com o Olaria tentando o empate e o Macaé buscando marcar o segundo nos contra-ataques. No apito final, a segunda vitória do Macaé na competição e a equipe na zona de classificação para a semifinal do primeiro turno.

Jogos deste sábado pela 3ª rodada da Série A2 do Carioca

Grupo A

Macaé 1x0 Olaria

Cabofriense 0x1 Angra

América 1x1 Americano



Classificação



Grupo A

Macaé - 6 pontos

Angra - 6 pontos

Americano - 4 pontos

América - 4 pontos

Cabofriense - 3 pontos

Olaria - 3 pontos