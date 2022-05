Luciano Diniz (Cidadania) aproveitou a oportunidade e pediu que a entrega das medalhas Eduardo Cardoso, oferecidas aos profissionais da saúde que se destacaram na cidade, seja incluída no mesmo evento - Divulgação/Ivana Gravina

Publicado 19/05/2022 12:32 | Atualizado 19/05/2022 12:56

Macaé - A proposta foi da vereadora Iza Vicente (Rede), que busca reconhecer os serviços prestados pela categoria durante a pandemia de Covid-19. O requerimento aprovado na sessão desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Macaé, contou com o apoio de todos os parlamentares presentes. A pedido de Iza, o documento foi assinado também por Reginaldo do Hospital (Podemos).

Ainda de acordo com ela, a intenção era realizar o evento no dia 20, por ocasião da Semana da Enfermagem – celebrada de 12 a 20 de maio. No entanto, o presidente Cesinha (Pros) pediu um prazo maior para finalizar os preparativos e a sessão foi agendada para o dia 27 deste mês, às 16h, no plenário do Legislativo.

A vereadora lembrou a grande vitória que foi a aprovação em âmbito federal do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, no início do mês. “Eu estava em Brasília na ocasião e foi emocionante presenciar a conquista desses trabalhadores que tanto se doaram durante a pandemia”. Reginaldo concordou: “São muito merecedores! A enfermagem foi incansável no período da Covid-19”.

Cesinha classificou como justa e oportuna a homenagem, pois eles estiveram na linha de frente do combate ao coronavírus, em um momento crítico para a sociedade. “Defendemos a valorização desses profissionais e vamos lutar para que eles tenham todas as EPIs e insumos que precisam para atuar na cidade, além de melhores condições de trabalho”.

Medalha Eduardo Cardoso

Audiência Pública

Na quinta-feira (26), dia anterior à sessão solene, a Câmara será palco de uma audiência pública. Presidida por representantes da prefeitura, a apresentação e discussão das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022 acontecerá às 11h, também no plenário do Legislativo. Responsáveis e técnicos da Secretaria de Fazenda e Controladoria do município estarão presentes para responder perguntas e dar esclarecimentos sobre as contas da atual administração. O evento é aberto a toda a população e acontecerá em formato híbrido, isto é, de forma presencial e virtual, com transmissão ao vivo pela Internet.