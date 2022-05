O Deputado Federal Aureo Ribeiro marcou presença na cerimônia que selou o novo empreendimento - Divulgação/Luan Santos

O Deputado Federal Aureo Ribeiro marcou presença na cerimônia que selou o novo empreendimentoDivulgação/Luan Santos

Publicado 20/05/2022 10:20 | Atualizado 20/05/2022 10:22

Carapebus - O prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, anunciou nesta quinta-feira (19), a construção das futuras instalações do Hospital Ana Moreira. O evento, realizado no local onde será construída a nova unidade, teve a presença do Deputado Federal, Aureo Ribeiro , que confirmou o recurso de R$20 milhões do Governo do Estado como investimento.

Logo que assumiu a Prefeitura, Valmir Lessa anunciou que a saúde seria a prioridade do governo. A busca por melhores condições na saúde do município começou em fevereiro do ano passado, quando o prefeito desembarcou com o grande sonho em Brasília. Na capital do país, Valmir Lessa foi recebido pelo Deputado, que junto ao prefeito, assumiu o compromisso de lutar pela população Macabuense.

"O prefeito foi muito simples e objetivo comigo dizendo que precisa cuidar da saúde da cidade", comentou Áureo durante discurso nesta tarde. O Deputado frisou ainda que a unidade terá recurso para equipamentos de última geração. Áureo destacou que Valmir é o prefeito que fará o maior investimento dentro da cidade.

De acordo com o Secretário de Saúde, Pedro Folly, a nova unidade traz grandes avanços no que tange aos atendimentos médicos e condições estruturais. A nova unidade de saúde estará dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária, algo que o atual Ana Moreira não atende e não oferece viabilidade para a expansão. Um exemplo disso é uma máquina Raio X doada pelo estado em 2015 que está parada, uma vez que, a rede elétrica do atual Ana Moreira não permite o funcionamento. "O hospital que nós temos não oferece condições de dar ao nosso povo o que eles precisam", comentou Valmir Lessa.

O projeto prevê a criação de 50 leitos, entre adultos e pediátricos, dois centros cirúrgicos, área para serviços de emergência divididos por sala amarela e vermelha, centro de esterilização, laboratório de análises clínicas, serviços de imagem e outros setores que irão modernizar o atendimento hospitalar em Conceição de Macabu.

Muito alegre, o prefeito Valmir Lessa agradeceu ao Deputado, Áureo Ribeiro, em nome de toda a população Macabuense. Ribeiro prometeu estar presente no primeiro parto que ocorrer na nova unidade.