Ao se credenciar como Unacon, o serviço municipal também ampliará a realização de cirurgias e aquisição de medicamentos e insumos essenciais ao tratamento dos pacientes oncológicos - Divulgação

Ao se credenciar como Unacon, o serviço municipal também ampliará a realização de cirurgias e aquisição de medicamentos e insumos essenciais ao tratamento dos pacientes oncológicosDivulgação

Publicado 23/05/2022 17:50 | Atualizado 23/05/2022 18:07

Macaé - O município de Macaé recebeu na última semana, duas notícias positivas na área da saúde pública. A primeira é o credenciamento e habilitação do Hospital São João Batista como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).



O documento oficializa o recebimento de verbas estaduais e federais de forma direta ao serviço mantido pelo Hospital São João Batista, unidade referenciada para tratamento de pacientes oncológicos. O passo seguinte é obter o credenciamento e habilitação do Ministério da Saúde.



Articulador das demandas do município nas esferas políticas, o deputado estadual macaense Chico Machado, cedeu uma entrevista exclusiva ao O DIA, onde afirma que, “junto ao presidente da Assembleia, André Ceciliano, a cidade irá receber uma verba de R$ 10 milhões doados do fundo da Alerj para aquisição do aparelho de radioterapia”.



“Sabemos da luta que os pacientes com câncer enfrentam. Com o tratamento ampliado no São João Batista, os macaenses não irão mais precisar se deslocar para longe, como para Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. Toda a região será beneficiada”, afirmou o deputado.



Ao se credenciar como Unacon, o serviço municipal também ampliará a realização de cirurgias e aquisição de medicamentos e insumos essenciais ao tratamento dos pacientes oncológicos da cidade.

Ressaltando que, "o direito à saúde é universal e garantido pela Constituição Federal de 88", Chico Machado afirma que, "a melhoria do tratamento cardiológico de alta complexidade é de extrema necessidade" Divulgação



Reforço no tratamento cardiológico em todo o Estado do Rio



O trabalho no legislativo do deputado estadual Chico Machado também possibilitou cerca de R$ 100 milhões do fundo da Alerj para o tratamento cardiológico em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Ressaltando que, “o direito à saúde é universal e garantido pela Constituição Federal de 88”, Chico Machado afirma que, “a melhoria do tratamento cardiológico de alta complexidade é de extrema necessidade”.



“A parceria do nosso mandato com a Alerj e o Governo do Estado, garantirá uma nova história para toda a população do Rio de Janeiro. Um dia que ficará marcado na história. Me sinto abençoado e usado por Deus nessa missão de ajudar todas as pessoas”, disse.



O deputado também saudou a classe médica, afirmando que: "o trabalho árduo dos médicos para atender à população necessitada de tratamentos merece reconhecimento. Tenho a certeza que melhores dias virão”.



“Agradeço o Presidente da Alerj, André Ceciliano, o Governador Cláudio Castro, o Secretário de Governo, Rafael Thompson, a Subsecretária de Saúde, Dra. Raquel e aos médicos representantes da região de Macaé, Vassouras e Friburgo”, finalizou Chico Machado.



O trabalho no legislativo do deputado estadual Chico Machado também possibilitou cerca dede Janeiro.Ressaltando que, “o direito à saúde é universal e garantido pela Constituição Federal de 88”, Chico Machado afirma que, “a melhoria do tratamento cardiológico de alta complexidade é de extrema necessidade”.“A parceria do nosso mandato com a Alerj e o Governo do Estado, garantirá uma nova história para toda a população do Rio de Janeiro. Um dia que ficará marcado na história. Me sinto abençoado e usado por Deus nessa missão de ajudar todas as pessoas”, disse.O deputado também saudou a classe médica, afirmando que: "o trabalho árduo dos médicos para atender à população necessitada de tratamentos merece reconhecimento. Tenho a certeza que melhores dias virão”.“Agradeço o Presidente da Alerj, André Ceciliano, o Governador Cláudio Castro, o Secretário de Governo, Rafael Thompson, a Subsecretária de Saúde, Dra. Raquel e aos médicos representantes da região de Macaé, Vassouras e Friburgo”, finalizou Chico Machado.