O encontro com Comte foi uma demonstração de força do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, com o partido Cidadania - Divulgação

Publicado 26/05/2022 17:19 | Atualizado 26/05/2022 17:28

Macaé - Há quatro meses das eleições, começam as apresentações dos pré-candidatos a deputado estadual e federal enquanto os partidos fecham seus apoios aos nomes para presidente da República, governador e senador. Acompanhando este cenário nacional, o prefeito de Macaé, e vice-presidente estadual do partido Cidadania23, Welberth Rezende, promoveu nesta quarta-feira (25), em Macaé, um encontro que contou com a presença de cerca de mil pessoas, onde apresentou oficialmente o pré-candidato do Cidadania23 a deputado estadual Comte Bittencourt.

O reconhecimento ao trabalho de Comte nos seus mandatos em apoio as políticas públicas locais, o compromisso de fidelidade dos que estavam presentes e a união dos vários nomes da política de diversos municípios vizinhos nortearam a noite. Estiveram presentes vereadores, suplentes, lideranças, presidentes de associações de moradores, e secretários de Macaé, Quissamã, Carapebus, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, e Casimiro de Abreu.



O encontro foi uma demonstração de força do prefeito Welberth Rezende, que destacou a presença dos pré-candidatos a deputado Federal com apoio do partido Cidadania, os três médicos: ex-secretário de Saúde , Dr° Flávio Antunes, suplente a vereador, Dr Augusto César, e o ex-vereador, Carlos Emir Junior. O vice–presidente da Executiva Nacional do Cidadania e presidente estadual do partido, Comte Bittencourt, reafirmou seus valores e suas bandeiras principais: Educação e Adoção, seus ideais, posição e trajetória. No entanto, declarou seu orgulho ao acompanhar a gestão de Welberth.



“Macaé está entre as sete cidades que mais criaram postos de trabalho no estado do Rio. Indústria e Construção foram as maiores contratantes, o que ajudou a levar Macaé à segunda posição no ranking estadual considerando-se contratações apenas na indústria fluminense, Macaé lidera em todo o estado do Rio, a frente inclusive da capital, de acordo com a Firjan. Isso é fruto do trabalho do governo”, disse Comte.



O vice presidente municipal do Cidadania 23 em Macaé e líder do governo na Câmara, Luciano Diniz, lembrou a trajetória de construção das ações políticas desde do então falecido vereador Dr Eduardo Cardoso até as conquistas de hoje na gestão do governo Welberth. “Como diz o ditado quem planta colhe? E a colheita, é sempre maior que o plantio. Estamos aqui hoje comprovando o fruto do trabalho iniciado há anos”.



Comte Bittencourt é professor, foi vereador e Secretário Municipal de Educação em Niterói, vice-prefeito duas vezes e exerceu quatro mandatos na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), onde presidiu, de 2004 a 2018, a Comissão de Educação da Casa.