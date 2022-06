Na etapa final e com a classificação bem encaminhada, o Macaé seguiu melhor na partida - Divulgação/Camila Bozeo

Na etapa final e com a classificação bem encaminhada, o Macaé seguiu melhor na partidaDivulgação/Camila Bozeo

Publicado 02/06/2022 09:40

Macaé - O Macaé Esporte está na semifinal da Taça Santos Dumont (1º turno da Série A2 do Carioca). A classificação em primeiro lugar no Grupo A veio com uma goleada sobre o Angra dos Reis por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira (1), em Cardoso Moreira, com gols de Ferraz, Biel, Almir e Luan.



"É uma sensação indescritível para nós, que somos da cidade, representar a equipe e conseguir esse resultado. O espírito é esse, de honrar esse clube e essa cidade. Conseguimos chegar na semifinal e agora é trabalhar para conquistar uma vaga na final", disse o atacante Biel, autor do segundo gol.



O adversário na semifinal será o Sampaio Corrêa, que perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 e ficou em segundo lugar do Grupo B da competição. O jogo está marcado para o dia 8 de junho, na próxima quarta-feira, às 15h, em local a definir. A equipe macaense joga por um empate para chegar na final. A outra semifinal será entre Volta Redonda e Olaria, com a equipe da Cidade do Aço podendo empatar para avançar.



"Cumprimos esse primeiro objetivo que era chegar na semifinal, agora é focar no próximo, que é vencer esse jogo para chegar na decisão do turno. Vamos nos concentrar para a próxima partida, que é decisiva", destacou o atacante Luan, autor do quarto gol.



O JOGO



O Macaé começou a partida de forma avassaladora e abriu o placar logo aos 5 minutos com Ferraz, após um cruzamento perfeito de Athirson. O volante entrou na segunda trave e só empurrou para as redes.



Aos 32, foi a vez de Almir fazer uma boa jogada pela direita e achar Lukinha, que cruzou para Biel na área balançar as redes. E antes de terminar o primeiro tempo, Almir recuperou a bola no meio de campo, tabelou com Manga e fez o terceiro, colocando o Macaé com uma ótima vantagem antes do intervalo.



Na etapa final e com a classificação bem encaminhada, o Macaé seguiu melhor na partida, porém, com a combinação de resultados, o Alvianil Praiano precisava de mais um gol para ficar em primeiro lugar na tabela de classificação. E conseguiu com o atacante Luan, que roubou uma bola no meio de campo, driblou o goleiro e fechou a goleada: 4 a 0 para o Macaé.



Semifinais definidas - 8 de junho, 15h

Macaé x Sampaio Corrêa

Volta Redonda x Olaria



Resultados da rodada

Macaé 4x0 Angra dos Reis

América 1x1 Cabofriense

Olaria 2x1 Americano

Friburguense 0x0 Gonçalense

Artsul 1x0 Maricá

Volta Redonda 1x0 Sampaio Corrêa



Classificação final



Grupo A

1º Macaé - 9 pontos / SG 1 / GP 8

2º Olaria - 9 pontos / SG 1 / GP 7

3º Americano - 7 pontos

4º Angra dos Reis - 7 pontos

5º América - 6 pontos

6º Cabofriense - 4 pontos



Grupo B

1º Volta Redonda - 13 pontos

2º Sampaio Corrêa - 8 pontos

3º Artsul - 7 pontos

4º Friburguense - 5 pontos

5º Gonçalense - 4 pontos

6º Maricá - 1 ponto