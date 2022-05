os novos integrantes embarcarão em diferentes plataformas de produção dos clientes da empresa a partir das cidades de Macaé, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e região - Divulgação

Publicado 31/05/2022 12:22 | Atualizado 31/05/2022 12:23

Macaé - A Ocyan, empresa de óleo e gás, está com cerca de 800 novas vagas abertas para contratação nos próximos meses e com início das atividades para o início do segundo semestre deste ano. A maioria destas novas posições será para ocupar postos de trabalho offshore, ou seja, atuação no mar, e os novos integrantes embarcarão em diferentes plataformas de produção dos clientes da empresa a partir das cidades de Macaé, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e região.

As oportunidades são para caldeireiro, soldador, pintor industrial, montador de andaime, eletricista, delineador, inspetor de solda, escalador, entre outras. Os interessados podem obter mais informações sobre requisitos e como se candidatar na página Nossa Gente no site da Ocyan www.ocyan-sa.com ou na Gupy https://ocyan.gupy.io/ . As vagas abertas incluem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).

“Estamos ampliando nossa atuação com a conquista de novos contratos e precisamos de bons profissionais para estar conosco nestes novos projetos”, registra a área de Recrutamento e Seleção da Ocyan.