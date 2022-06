A Campanha do Agasalho 2022 é uma iniciativa da primeira-dama de Macaé, Quelen Rezende, coordenadora do Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem) - Divulgação

A Campanha do Agasalho 2022 é uma iniciativa da primeira-dama de Macaé, Quelen Rezende, coordenadora do Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem)Divulgação

Publicado 03/06/2022 08:00

Macaé - A mobilização da Campanha do Agasalho terá ações específicas ao longo da sexta-feira (3) e do sábado (4). Pontos de arrecadação estarão integrados a eventos que serão realizados no Parque Atalaia, Rinha das Artes, Beco das Artes, além do atendimento na Tenda na Praça Washington Luiz, no Centro, que seguirá no sábado das 9h às 13h. Estão sendo recebidos itens como cobertores, roupas e calçados que serão destinados a pessoas em situação de rua.

Veja programação especial da Campanha do Agasalho para esta sexta e sábado:

Sexta - 10h - Comemoração ao dia do Meio Ambiente - Parque do Atalaia;

Sexta e sábado - 20h - Espetáculo “O Rinoceronte” na Rinha das Artes;

Sábado - 9h às 13h - Tenda na Praça Washington Luiz;

Sábado - 16h - Festival de Karatê com a Escola Samara Jardim - Beco das Artes (entrada da Lagoa).

Tenda itinerante - A tenda itinerante da Campanha do Agasalho continua nesta sexta-feira (3) no bairro São Marcos, próximo ao Centro Comercial, onde permanecerá na segunda-feira (6). A arrecadação, de 7 a 9 de junho, acontecerá no bairro Sol y Mar, em frente ao Ginásio Poliesportivo. E nos dias 10, 13 e 14 de junho, em Nova Macaé e no Jardim Vitória. As doações serão recebidas das 9h às 17h.

Pontos Fixos - Há também pontos fixos de coleta na praça Washington Luiz, no Centro da cidade; no Shopping Plaza Macaé, Granja dos Cavaleiros; Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), Centro, e no Hotel de Deus, Virgem Santa, próximo à Linha Azul. Na região serrana, as doações estão sendo recebidas nas associações de moradores de Glicério e Córrego do Ouro.

A Campanha do Agasalho 2022 é uma iniciativa da primeira-dama de Macaé, Quelen Rezende, coordenadora do Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem).