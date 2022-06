Neste primeiro trimestre na região, a Construção foi a maior contratante entre os grandes segmentos - Divulgação

Neste primeiro trimestre na região, a Construção foi a maior contratante entre os grandes segmentosDivulgação

Publicado 07/06/2022 14:37 | Atualizado 07/06/2022 14:38

Macaé - Com saldo positivo de 2.213 vagas, o Norte Fluminense foi a segunda região com o maior número de contratações no interior do Rio neste primeiro trimestre. Os dados são da plataforma Retratos Regionais da Firjan. Macaé, 1.739 vagas abertas, e São João da Barra, com 363, se destacam na região, que teve a ‘Indústria e Construção’ como o grande setor que mais abriu oportunidades no Norte Fluminense (+1.537).

“A força de Macaé continua sendo destaque estadual, mas a presença de São João da Barra nesse ranking é uma grata surpresa. E é também mais uma prova da relevância transformadora do Porto do Açu para toda a região, fato que só deve aumentar nos próximos anos com a construção de mais uma termelétrica e da Estrada de Ferro 118”, disse o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira.

Neste primeiro trimestre na região, a Construção foi a maior contratante entre os grandes segmentos (+748), e a principal atividade foi “Montagem de instalações industriais e estruturas metálicas” (+680) –áreas que tiveram o maior saldo também em Macaé (+521 e +627, respectivamente). Considerando todo o primeiro trimestre, a cidade é a quarta do estado que mais abriu oportunidades de trabalho – atrás apenas da capital, de Niterói e de Araruama. Já entre as regiões, o Norte Fluminense só não superou a capital e o Leste Fluminense neste primeiro trimestre.

São João da Barra, segunda maior contratante da região, teve o grande setor de Serviços como o que mais abriu vagas (+192), seguido de perto por Indústria e Construção (+170). São Francisco de Itabapoana figura como a terceira da região, com saldo de 82. Neste caso, a Agropecuária foi a que mais abriu novas oportunidades (+48). Apenas duas cidades ainda estão com saldo negativo neste primeiro semestre: Quissamã (-5) e Campos (-27).

Na maior cidade do interior do Rio, o índice foi puxado para baixo por conta do grande setor de Comércio (-551). As maiores contratações vieram de Serviços (+273), Agropecuária (+139) e Indústria e Construção (+112). Já entre os grandes setores que mais contrataram em Campos está Educação (+268) e, entre as atividades, está “Limpeza em prédios e domicílios” (+132).

“Nos primeiros meses do ano é comum um maior volume de contratações, em especial em Serviços, nos segmentos voltados para a Educação. Em março, essas contratações já apresentam menor fôlego quando comparado a fevereiro – um movimento sazonal das contratações. Além disso, o setor de Comércio ainda sente as demissões sazonais de início de ano, principalmente no comércio varejista e nos segmentos de vestuário e acessórios”, destacou Jonathas Goulart, gerente de Estudos Econômicos da Firjan.