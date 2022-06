A doação foi espontânea da família - Divulgação

A doação foi espontânea da famíliaDivulgação

Publicado 06/06/2022 11:45

Macaé - O Hospital Público Municipal (HPM) registrou neste sábado (4) nova captação de órgãos. O procedimento foi realizado no centro cirúrgico do hospital, com atuação da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e Programa Estadual de Transplante (PET).

Agentes do Programa Estadual de Transplante buscaram os órgãos: rim, fígado e córnea. Segundo a enfermeira do CIHDOTT, Natali Giovanna Pinto de Souza, a doação foi espontânea da família. Essa é a quarta captação de órgãos feita neste ano pelo HPM através da atuação do CIHDOTT, sob as diretrizes do PET.

A doadora é Mikaelen Ribeiro de Miranda, de 22 anos, vítima de morte encefálica.