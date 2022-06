A marcação está sendo efetivada sem fila de espera. Pais e responsáveis podem ligar para os números 2762.0539.2772.0040 ou 2772.0235 - Divulgação

Publicado 06/06/2022 10:36

Macaé - O trabalho humanizado voltado a pacientes que apresentam necessidades especiais, hipertensos e crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) prossegue com ações da Secretaria de Saúde de Macaé por meio da Coordenadoria Especial de Odontologia.

A marcação está sendo efetivada sem fila de espera. Pais e responsáveis podem ligar para os números 2762.0539.2772.0040 ou 2772.0235. Os interessados também podem comparecer diretamente na Coordenadoria Especial de Odontologia, que funciona à Rua Velho Campos, 566, no Centro da cidade. A ação é marcada por acolhimento, afetividade e prevenção.

O atendimento conta com três dentistas preparados para atuar de acordo com a necessidade de cada paciente. A equipe se mobiliza, não apenas para atendimentos direcionados para crianças e jovens, mas acolhe a família e o apoio terapêutico na odontologia.

De acordo com a coordenadora de Odontopediatria, Carla Bittencourt, os métodos e técnicas de abordagem utilizadas pelas equipes são positivos para os atendidos, os métodos e técnicas de abordagem utilizadas pelas equipes é muito gratificante. “O atendimento a pessoas com espectro autista vai muito além do tratamento, tem que ter amor. Porque, de amor, todos precisamos. Em uma dose que nos alegre, nos dê paciência, capacidade de entender as diferenças, nos reumanizar,e a odontologia está aqui pra isso. Somos gratos às famílias que nos procuram para agradecer, assim como representantes de entidades voltadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista”, salientou