Segundo o presidente do CRA-RJ, o programa funciona por meio de uma unidade móvel equipada com tecnologia de pontaDivulgação

Publicado 10/06/2022 07:00

Macaé - O projeto Itinerante do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) vai estar na cidade de Macaé, no dia 14 de junho, das 16h às 19h, em frente ao campus da Faculdade Municipal Miguel Ângelo da Silva Santos – FeMASS, na Cidade Universitária.



O projeto Itinerante foi criado para atender melhor demandas de estudantes e profissionais de administração que moram, trabalham ou possuem empresas que ficam distantes da sede do Conselho.



Segundo o presidente do CRA-RJ, o programa funciona por meio de uma unidade móvel equipada com tecnologia de ponta. “É um serviço de utilidade pública que o Conselho presta exclusivamente aos Administradores, empresas registradas, profissionais de áreas correlatas, além de técnicos e estudantes de Administração”.



Funcionamento



No local, a equipe realiza procedimentos importantes como, por exemplo, emissão da carteira profissional, segunda via de carteira, certidões para pessoas jurídicas, transferência de registro, além de emitir boletos para o pagamento on-line de anuidade e/ou parcelamento.

- Algumas solicitações podem ser feitas on-line. No entanto, há outras que precisam ser realizadas na sede do Conselho. Como muitos moram ou trabalham longe, acabam não conseguindo solucionar essas pendências que são resolvidas só no CRA-RJ - destaca.