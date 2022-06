O Shopping Plaza Macaé funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 13h às 21h; sendo o Supermercado Big e a Farmácia abertos das 7h às 22h - Divulgação

Publicado 09/06/2022 17:17

Macaé - A data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados (12/06) se aproxima, e o Shopping Plaza Macaé garante surpreender os apaixonados com muitas novidades, durante a semana inteira. Para começar, o centro de compras implantou um espaço instagramável super romântico, para os clientes realizarem o registro fotográfico no shopping, ajudando a eternizar os momentos especiais do casal.

De acordo com as informações do Coordenador de Marketing do Shopping Plaza Macaé, Rafael Papa, no domingo, dia 12/06, será realizada uma ação de fotos gratuitas, para os clientes, que poderão ter um registro no Dia dos Namorados, por meio de foto instantânea. “Esta é mais uma forma de proporcionar momentos inesquecíveis aos apaixonados em seu dia”, declarou Rafael.

O shopping promove também uma série de entrevistas com casais que circulam pelos seus corredores, sendo abordados pela cantora Kynnie Williams, de forma muito interessante, oferecendo um jantar romântico, que conta com a parceria do Restaurante Divino Fogão e da Havanna. Todas as entrevistas estão disponíveis no instagram do empreendimento (@shoppingplazamacae).

Por outro lado, o Dia dos Namorados traz também uma certa movimentação para encontrar a surpresa perfeita para agradar o grande amor. Neste sentido, o Shopping Plaza Macaé apresenta um leque de opções de presentes especiais para todos os gostos. São presentes para surpreender os amados na data mais romântica do ano, como por exemplo as mais diversas roupas masculinas e femininas, perfumes, chocolates, produtos de casa, mesa e banho, entre tantas outras.

Horário de funcionamento do Shopping Plaza Macaé

O Shopping Plaza Macaé funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 13h às 21h; sendo o Supermercado Big e a Farmácia abertos das 7h às 22h.