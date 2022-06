Iniciativa é uma oportunidade de promover a qualificação de jovens para o mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 13/06/2022 13:37 | Atualizado 13/06/2022 13:41

Macaé - A Ocyan está com vagas abertas para seu programa Jovem Aprendiz - são 47 oportunidades para atuação em Macaé (RJ). Do total, 23 vagas são para aprendiz de soldador e 24 para caldeireiro. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira, dia 15 de junho, pelo site da Ocyan, em Nossa Gente.

A iniciativa é uma oportunidade de promover a qualificação de jovens para o mercado de trabalho, aumentando a diversidade e empregabilidade dos participantes em áreas de produção. O projeto atenderá moradores do município de Macaé (RJ) e região. Os interessados devem ter entre 18 e 22 anos e o ensino médio completo.

“O mercado de Óleo e Gás está se expandindo com novos projetos e a área de Manutenção e Serviços Offshore, ampliando as atividades. Inserir os jovens profissionais neste mercado é uma excelente oportunidade para uma experiência na prática e formar novos talentos”, comenta Vinicius Castilho, diretor da área de Manutenção e Serviços Offshore da Ocyan.

O curso será presencial com aulas teóricas e práticas presenciais no SENAI, com carga horária de 800h. O resultado será divulgado em 27/06/2022 e a admissão será no dia 07/07/2022.