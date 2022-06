Segundo informações o GPS teria direcionado o veículo para dentro da comunidade e o mesmo teria sido alvejado por diversos disparos - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2022 08:24

Macaé - Na manhã desta quarta-feira (15) um grupo de traficantes da comunidade Nova Holanda atirou contra os veículos de uma equipe de segurança do Governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

Segundo informações o GPS indicou que a van deveria entrar em uma rua da Nova Holanda. Durante o trajeto os traficantes efetuaram vários disparos contra os veículos de segurança do governador. Houve intensa troca de tiros.

Um agente de segurança foi baleado na mão e foi encaminhado ao Hospital Público de Macaé (HPM), onde passou por cirurgia. A van foi levada pelos traficantes e outros dois carros ficaram baleados.



Diante dos fatos, policiais militares do 32º Batalhão de Macaé seguiram para a Nova Holanda, montaram uma operação e encontraram um dos traficantes que efetuaram os disparos. A polícia faz uma varredura no local para encontrar outros criminosos.



A agenda do governador Cláudio Castro foi cumprida normalmente no município. O governador entregou ordem de serviços da duplicação da ponte Ivan Mundim, a ponte da Barra, e da Revitalização do Calçadão, na Av. Rui Barbosa.



