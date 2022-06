Cláudio Ricardo Gutierrez foi presenteado com o livro "Macaé, do caos ao conhecimento – Olhares acadêmicos sobre o cenário de crise econômica", lançado em 2019 - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 14/06/2022 12:05

Macaé - Em visita a Macaé nesta segunda-feira (13), o Cônsul Geral da Argentina, Cláudio Ricardo Gutierrez, conheceu as instalações da Cidade Universitária, complexo educacional que reúne instituições de ensino superior no bairro Granja dos Cavaleiros. No local estudam, atualmente, aproximadamente 6,5 mil alunos.

Gutierrez foi recepcionado pela Secretária de Educação, Leandra Lopes; e pela Secretária Adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon, entre outros representantes do poder público municipal. "Esta é uma oportunidade de conhecermos a cidade, com destacada importância também em relação ao conhecimento", disse o Cônsul da Argentina.

Leandra destacou oportunidades oferecidas pela Prefeitura de Macaé através da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), do Colégio de Aplicação (CAp) e do Centro Municipal de Idiomas, além de campus de universidades federais e estaduais. "Temos tudo para sermos referência em ensino", afirmou.

Já Flaviá abordou a prática e o desenvolvimento de estudos avançados em diferentes segmentos. "Temos trabalhos reconhecidos e de grande importância nas áreas de pesquisa e inovação. Muitos são utilizados por grandes empresas, até mesmo fora do município. A cidade vem crescendo muito nestas áreas", lembrou.

Livro de presente

Cláudio Ricardo Gutierrez foi presenteado com o livro “Macaé, do caos ao conhecimento – Olhares acadêmicos sobre o cenário de crise econômica”, produzido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa – Observatório da Cidade e lançado em 2019. A obra reúne 34 artigos científico-acadêmicos, elaborados por 68 pesquisadores.

Também estiveram presentes o Secretário Adjunto de Relações Institucionais, Edilson Simões; a diretora da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), Gisele Muniz; e a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Mariana Previtali.

Reunião com o prefeito

Antes de conhecer a Cidade Universitária, Cláudio Ricardo Gutierrez e sua comitiva foram recebidos no gabinete do prefeito de Macaé, Welberth Rezende. Na ocasião, foram destacadas as vocações do município para a produção de petróleo, gás e energia e a importância da cidade para o desenvolvimento regional e estadual.

Deste encontro também participaram o Secretário Adjunto de Relações Institucionais, Edilson Simões; o Secretário de Esportes, Marvel Maillet; a Secretária Adjunta de Ensino Superior, Flaviá Picon e o Secretário Adjunto de Políticas Energéticas, Thiago Rocha.

E, ainda, O presidente da Câmara de Vereadores, Nilton César Pereira Moreira; o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Macaé, Luiz Henrique Fragoso; e a diretora de comércio da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Valéria Ribeiro.

Marlim Azul - Encerrando seus compromissos oficiais no município nesta segunda-feira, o cônsul visitou ainda o canteiro de obras da Usina Termelétrica Marlim Azul, importante empreendimento da iniciativa privada que consolida Macaé como a “Cidade Energia”. A comitiva foi recebida pelos executivos João de Lucca e Rogério Souza. Cerca de 1400 trabalhadores atuam na construção, o início das operações está previsto para janeiro de 2023. A mão de obra para operação já está contratada e alocada e atualmente em treinamento, sendo 90% local.