Publicado 17/06/2022 08:44

Macaé - A Prefeitura de Macaé vai antecipar o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário em junho, sem os descontos previdenciários e do IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte). O pagamento será feito no final do mês, junto com o salário.

O montante deve aquecer diversos segmentos da economia local neste final de mês. No ano passado, a prefeitura também antecipou a primeira parcela do décimo terceiro.

Da mesma forma, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Macaé (MACAEPREV) antecipará a primeira parcela do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas para o final de junho.

O secretário Adjunto de Recursos Humanos, Aristófanis Quirino dos Santos, destacou o empenho dos colaboradores do RH para o envio do crédito bancário à instituição financeira responsável pelo pagamento a cada servidor: “Estamos em ritmo acelerado de trabalho, já que a antecipação ocorre junto com o pagamento do mês”, ressaltou, citando que esta parcela será maior que a segunda do décimo terceiro, a ser paga no final do ano.