As festividades começaram na noite de quinta-feira (23), com a Santa Missa e foram até a noite do domingo (26) - Divulgação/Maurício Porão

Publicado 27/06/2022 10:56 | Atualizado 27/06/2022 10:57

Macaé - Fé e devoção marcam as homenagens dedicadas ao Dia de São João Batista, celebrado nesta sexta-feira (24). A tradicional festividade segue até domingo (26), na sede da paróquia, localizada na rua Prefeito Moreira Neto, 72, no Centro. Centenas de devotos participam das festividades e aproveitam para demonstrar amor e gratidão ao padroeiro de Macaé, cidade que foi carinhosamente apelidada de “Princesinha do Atlântico” e, para muitos, é, de fato, abençoada por Deus pelas riquezas e belezas naturais.

Encantada e muito feliz pelo retorno da festa, a professora Regina Marília Alexandre (64) destacou a importância desse encontro pós-pandemia. "É uma sensação maravilhosa poder vivenciar esse momento novamente. A festa de São João me traz lembranças incríveis, é um resgate com as tradições da minha família e isso mexe com a minha memória afetiva. Eu me sinto privilegiada por estar aqui, podendo viver, novamente, esse momento lindo de união e muita gratidão. E confesso que não há comida mais gostosa do que aquelas que a gente encontra nas barraquinhas nessa época do ano. Eu sou apaixonada pelos pasteis e pelos doces, pontuou Regina.

As festividades começaram na noite de quinta-feira (23), com Santa Missa, show de Márcia Martins e barraquinhas com comidas típicas. Na manhã desta sexta-feira (24), a festa começou mais cedo, às 6h, com a alvorada e apresentação da banda do Forte Marechal Hermes. Em seguida, entre 12h e 14h, aconteceu o almoço com churrasco. A procissão e a Santa Missa Campal marcaram o dia com emoção e muita oração. As festividades prosseguem na noite desta sexta, a partir das 19h30, com show de Neguinho 8 Cordas & Cia e, às 21h30, haverá a banda Aço Doce.

No sábado (25), a programação continuou com a feijoada das 12h às 14h. A Santa Missa foi às 18h e, na sequência, às 19h30, show com o saxofonista Anderson Aprígio e, às 21h30, Ronan Sanfoneiro e Luan Gomes. E para encerrar, no domingo (26), a festa começou com churrasco, às 12h. A Santa Missa foi às 18h e os shows de Rodrigo Pontes e Lita Lopes, às 19h30 e 21h30, respectivamente animaram o público. A ação entre amigos, com sorteio de seis prêmios, aconteceu às 22h.