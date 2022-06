O Pedala Macaé leva iniciativas para a cidade, que é a principal base da Ocyan e onde buscamos fortalecer propostas ligadas à mobilidade sustentável - Divulgação

O Pedala Macaé leva iniciativas para a cidade, que é a principal base da Ocyan e onde buscamos fortalecer propostas ligadas à mobilidade sustentávelDivulgação

Publicado 21/06/2022 08:33 | Atualizado 21/06/2022 08:36

Macaé - A Ocyan, empresa de óleo e gás, participa nesta semana do evento Parque Mobilidade Urbana, em São Paulo, com a palestra da coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da empresa, Jocelina Valle. No dia 24, ela estará no painel sobre o projeto Pedala Macaé, junto com Renata Cirilo, coordenadora de Projetos do Instituto Aromeiazero, e Rui Paiva, coordenador de Planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Macaé (RJ).

A parceria da Ocyan com o Instituto Aromeiazero para o projeto Pedala Macaé começou há um ano. “O Pedala Macaé leva iniciativas para a cidade, que é a principal base da Ocyan e onde buscamos fortalecer propostas ligadas à mobilidade sustentável, como o Viver de Bike, Rodinha Zero, Festival Pedala Macaé, campanha Bike Parada Não Rola e outras iniciativas de voluntariado”, explica Jocelina.

O instituto Aromeiazero, por sua vez, levará para o evento o projeto Bike Arte, que fomenta a cultura, por meio de oficinas de arte urbana e festivais itinerantes. A renda com a venda de postêrs será revertida para a ONG. Outra ação para estimular a cultura da mobilidade por bicicletas será a produção de um grafite ao vivo no sábado (25/05), para mostrar que uma cidade smart é aquela que abraça a arte urbana. O Instituto comandará ainda quatro palestras, com os temas: Cidades em Bicicleta, Painel Pedala Macaé, Painel Viver de Bike e O Poder da Bicicleta.

O evento, que acontecerá das 10h às 17h, do dia 23 a 25 de junho, no Memorial da América Latina, com entrada gratuita. O propósito é promover a conexão da mobilidade urbana disruptiva, sustentável e inclusiva por meio da discussão, da troca de informações e da difusão de ideias entre o ecossistema de mobilidade no Brasil e no mundo. Além das palestras, a feira contará com ações interativas, como aulas de bike, simuladores, exposição de drones, desafios de mobilidade e muito mais.