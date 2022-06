O projeto Jovem Cientista Salesiano foi criado em 2018, com o intuito de colocar os alunos oriundos do Ensino Médio do Colégio Castelo em contato com pesquisadores doutores da Faculdade Católica Salesiana de Macaé - Divulgação/Paolla

Publicado 27/06/2022 11:27

Macaé - Desta vez, alunos e ex-alunos puderam apresentar os projetos de Iniciação Científica no nono Seminário de Gestão Sustentável, ocorrido no último dia 07 de junho, por meio de exposição de postes e de forma oral. Os trabalhos apresentados foram: “Criação de App para Testes dos Aspectos Atencionais nos Mecanismos de Memória e Aprendizagem”, dos alunos Rogério Gabriel de Castro Mosqueira, Carlos Alberto Junior Mosqueira de Oliveira, Nícolas Marinho dos Santos, Nathan de Souza Freitas, Laura Barcelos Henrique, Júlia Corrêa Mariano, Arthur Monteiro Muniz, Yasmim Vilela Fraga Vieira e Lucas Guariento Medeiros, com supervisão do professor doutor Julio Vasconcelos e do professor mestre Mauro Dias Carvalho; “A Influência dos Aspectos Atencionais nos Mecanismos de Memória e Aprendizagem, dos alunos Nathan de Souza Freitas, Laura Barcelos Henrique, Júlia Corrêa Mariano, Arthur Monteiro Muniz e Yasmim Vilela Fraga Vieira, também com supervisão do professor doutor Julio Vasconcelos; “Avaliação do Potencial Eólico do Estado do Rio de Janeiro com base em Dados de 2020 e 2021, dos alunos Lais Ferreira Nazareth, larlo Henrique Drumond Pires Pascoal, Laisa Prata Moreira Fernandes, Gustavo Rimes Bogea Felix, Rogério Gabriel de Castro Mosqueira, Carlos Alberto Junior Mosqueira de Oliveira, Pedro Scarpini Gomes Gnapp e André Luiz Xavier Guimarães Nasri, com a supervisão do professor doutor Hans Schmidt Santos e colaboração da professora Sara Nállia de Oliveira.

O projeto Jovem Cientista Salesiano foi criado em 2018, com o intuito de colocar os alunos oriundos do Ensino Médio do Colégio Castelo em contato com pesquisadores doutores da Faculdade Católica Salesiana de Macaé. Ele tem como objetivo a produção de trabalhos acadêmicos a serem publicados e divulgados em feiras e eventos.

“Receber os jovens do Colégio Castelo em nossa faculdade é uma grande honra para nós. Os projetos que esses alunos do Ensino Médio desenvolvem têm apresentado o mesmo nível dos projetos de nossos universitários e já geraram dezenas de apresentações em eventos, publicações de artigos e premiações em Feiras de Ciências. Isso nos mostra também que o Colégio Castelo está de parabéns e que tem proporcionado uma formação sólida aos alunos, permitindo a eles encarar o desafio de apresentar trabalhos em ambiente universitário com desenvoltura e muito protagonismo”, explica o Coordenador de Pesquisa e Extensão da Faculdade Salesiana de Macaé, Prof. Hans Schmidt.