Os associados podem solicitar o acesso na secretaria, por email ou whatsapp e baixar o aplicativo multifuncional, de forma gratuita, seja pelo app store ou google play - Divulgação/Monalisa Fagundes

Publicado 27/06/2022 12:00

Macaé - O Iate Clube Macaé deu mais um importante passo rumo à modernização de sua gestão administrativa. A partir de agora, os sócios passam a solicitar serviços e se comunicar com o clube por meio do aplicativo APP Boats. Assim, o clube dará um salto para a melhoria administrativa e no controle de suas receitas em tempo real.



O novo canal proporciona rapidez na informação e na organização, além de segurança e precisão no sistema de serviços associados. Com ele, os sócios terão acesso direto ao Iate Clube de Macaé, por meio de chat; controle de descida e subida (embarque e desembarque); solicitação de manutenção das embarcações e reboque; reserva de churrasqueira, e imprimir boletos bancários. O clube, por sua vez, terá um ambiente mais moderno, organizado e confortável para todos.



Os associados podem solicitar o acesso na secretaria, por email ou whatsapp e baixar o aplicativo multifuncional, de forma gratuita, seja pelo app store ou google play.



De acordo com a nova Diretoria do Clube, o objetivo da implantação desse sistema de comunicação digital é para informatizar, modernizar e tornar o acesso entre clube e sócios mais eficaz e com tempo hábil.

“Precisamos acompanhar e usar as tendências tecnológicas a nosso favor. O App Boat vai facilitar tanto a administração do clube quanto a comunicação com os donos de embarcações. Hoje, todos temos um celular, portanto, a inclusão digital no universo administrativo é fundamental e indispensável. A comunicação está na palma da mão. O dia a dia do clube ficará mais dinâmico”, concluiu o Comodoro Marcelo Brazileiro.