Macaé

Categoria A no Turismo: Macaé prova que além de beleza, tem história e infraestrutura

Macaé possui o maior parque hoteleiro do interior do estado, atualmente, com 4.200 unidades habitacionais e 10 mil leitos e também possui o maior centro de convenções do interior do estado

Publicado 27/06/2022 12:29 | Atualizado há 1 semana