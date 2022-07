As aulas de atletismo, que acontecem desde 2009 no Ciep Maringá, de maneira contínua, atualmente contam com 100 integrantes - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 08/07/2022 13:15

Macaé - Tendo como objetivo o desenvolvimento social, educacional e esportivo, o Projeto Escola com Vida tem atuação em 18 escolas da rede municipal. Uma das modalidades abordadas pelo projeto, é o atletismo que acontece no Ciep Municipalizado Oscar Cordeiro, Colégio Engenho da Praia, Colégio Carolina Curvello Benjamin e Ciep Maringá.

As aulas de atletismo, que acontecem desde 2009 no Ciep Maringá, de maneira contínua, atualmente contam com 100 integrantes. Ao longo dos anos, mais de dez mil jovens já passaram pela iniciativa. Corridas de velocidade e resistência, saltos em distância, em altura, triplo e com vara, arremesso de peso, lançamento de dardo, disco e peso, compõem as modalidades que são trabalhadas na Unidade Escolar.

Davi Monteiro Campos, 15 anos, é atleta-aluno do projeto de atletismo e afirmou que o projeto foi um divisor de águas em sua vida. “Quando eu comecei, não tinha expectativa, só vinha para brincar. Busco sempre evoluir e cada vez ir mais longe. Já participei de algumas competições, até nacionais", comentou.

O Projeto Escola com Vida fortalece cada vez mais a ideia de que o esporte é o grande agente de inserção e integração social.