O Leão terá pela frente o Gonçalense/Petrópolis neste sábado (9), às 14h45, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, pela quarta rodada do returno

Publicado 08/07/2022 13:09 | Atualizado 08/07/2022 13:09

Macaé - O objetivo de chegar na semifinal da Taça Corcovado (2º turno da Série A2 do Carioca) segue na mira do Macaé Esporte, e para subir na tabela de classificação e seguir na disputa por uma vaga na elite do futebol do Rio, o Leão terá pela frente o Gonçalense/Petrópolis neste sábado (9), às 14h45, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, pela quarta rodada do returno.

"Nós sempre acreditamos na classificação e sabemos do potencial do nosso time. Infelizmente não saiu do jeito que queremos, mas pode ter certeza que vamos lá e buscar fazer um grande jogo e a vitória", disse o atacante Anderson Manga, autor de dois gols na competição.

A missão não é fácil, mas possível. Com um ponto na tabela de classificação e restando três jogos para o fim da fase de classificação, o Macaé precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços de Olaria (6 pontos), Cabofriense (5 pontos) e América (4 pontos).

Na Taça Corcovado, os times de um grupo jogam contra os do outro e os dois melhores fazem a semifinal. O campeão do segundo turno enfrenta o Volta Redonda, campeão da Taça Santos Dumont, na decisão do campeonato e disputa por uma vaga na Série A do Carioca.

Após enfrentar o Gonçalense/Petrópolis, o Macaé Esporte ainda terá jogos contra o Maricá (c) e o Sampaio Corrêa (f).

Classificação do Grupo A

6P- Olaria

5P- Cabofriense

4P- América

1P- Americano

1P- Macaé

1P- Angra dos Reis

Classificação do Grupo B

7P- Maricá

6P- Sampaio Corrêa

6P- Volta Redonda

4P- Gonçalense

4P- Friburguense

3P- Artsul

Jogos da 4ª rodada

Maricá x Olaria (sábado, 9/7, 10h)

Sampaio Corrêa x América (sábado, 9/7, 14h45)

Artsul x Cabofriense (sábado, 9/7, 14h45)

Friburguense x Americano (sábado, 9/7, 14h45)

Gonçalense/Petrópolis x Macaé Esporte (sábado, 9/7, 14h45)

Volta Redonda x Angra (quarta, 13/7, 19h45)

Base do Macaé também entra em campo

O sábado é dia de rodada tripla contra o Gonçalense. Enquanto os profissionais vão jogar fora de casa, as equipes das categorias Sub-15 e Sub-17 recebem o time de São Gonçalo no Moacyrzão.

Comandada pela técnica Verônica Coutinho, o Sub-15 estreou no Carioca A2 perdendo para o Olaria fora de casa (3x0), depois venceu a Cabofriense (1x0) e empatou com o América (1x1) em Edson Passos, mas conquistou o ponto extra com vitória nos pênaltis (4x2).

Já o Sub-17, liderado pelo técnico Washington, venceu o Olaria na Rua Bariri (3x2), depois perdeu para a Cabofriense (1x0), no Moacyrzão, e América (3x1), em Edson Passos.

4ª Rodada do Campeonato Carioca Sub-17 - Sábado (9/7)

12h45 (Sub-17) - Macaé x Gonçalense

14h45 (Sub-15) - Macaé x Gonçalense