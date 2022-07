O Índice de Concorrência dos Municípios é uma ferramenta criada pelo Ministério da Economia que, neste ano, alcança 119 municípios brasileiros com população acima de 250 mil habitantes, correspondendo a 43% da população nacional - Divulgação

Publicado 11/07/2022 13:49

Macaé - Os indicadores econômicos que consolidam o principal e mais favorável ambiente de negócios do Estado do Rio de Janeiro garantem a Macaé a participar na nova edição do Índice de Concorrência dos Municípios (ICM), um projeto desenvolvido pelo Ministério da Economia com objetivo de atrair investimentos internacionais em diferentes segmentos no Brasil.



O levantamento dos novos dados municipais que já apresentam o reflexo de medidas de gestão adotadas pelo município para agilizar e desburocratizar processos, promover transparência e estabelecer um novo relacionamento institucional com o setor empresarial, faz parte do grupo de trabalho coordenado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Fazenda, que envolve também representantes de Secretarias como Infraestrutura e Mobilidade Urbana, além do Escritório de Gestão, Indicadores e Metas (EGIM) que promovem serviços, estudos e programas de influência direta na consolidação de investimentos nacionais e internacionais na cidade.



“Os números positivos representam os nossos esforços em promover Macaé como a cidade referência em investimentos e negócios. Hoje somos reconhecidos como a cidade que mais desburocratiza processos e líder em geração de empregos em nossa região. E vivemos a perspectiva de um futuro ainda mais positivo”, destacou o prefeito Welberth Rezende.



Em reunião realizada na última sexta-feira (8) no Paço Municipal, a compilação desses dados foi destacada como prioridade pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, com objetivo de atender a programação do Ministério da Econômico na implantação do novo Índice de Concorrência dos Municípios (ICM).



“O envolvimento de todo o governo neste projeto é fundamental para que Macaé faça parte deste mapa de indicadores que será referência para empresas mundiais em diversos segmentos. É uma oportunidade única para a cidade que, sem dúvidas, concentra as principais oportunidades de desenvolvimento, não só no Estado, mas em todo o país”, ressaltou Rodrigo.



Atualmente em fase de levantamento dos dados, a nova edição do ICM está prevista para ser lançada em setembro deste ano.



O Índice de Concorrência dos Municípios é uma ferramenta criada pelo Ministério da Economia que, neste ano, alcança 119 municípios brasileiros com população acima de 250 mil habitantes, correspondendo a 43% da população nacional.



O ICM estimula essas cidades a elaborarem estudos voltados a fortalecer o ambiente de negócios local, estabelecendo estratégias que possam atender expectativas de empresas internacionais que atuam em diversos segmentos.

No Estado do Rio, Macaé compõe a lista de 10 cidades que participam desta iniciativa, sendo a principal referência em negócios voltados ao segmento de óleo, gás e energia.