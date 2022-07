Reunião dos diretores das escolas municipais, realizada na Cidade Universitária - Divulgação/João Barreto Affonso

Publicado 11/07/2022 13:52

Macaé - O recesso das escolas da rede pública municipal de ensino começa nesta segunda-feira (11) e prossegue até 25 de julho. O último dia de aula do primeiro semestre nas unidades da área central, bairros e região serrana foi nesta sexta-feira (8). O calendário está previsto na portaria 017/2021 da Secretaria Municipal Adjunta de Educação Básica (Semaeb). O dia 29 de julho, aniversário de 209 anos de Macaé, será feriado letivo somente para as unidades que participarem do desfile cívico comemorativo.

Macaé conta com 107 escolas municipais e segue as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os dias letivos do calendário anual estão distribuídos em quatro bimestres, de forma a garantir o mínimo de 200 dias. O terceiro bimestre será no período de 26 de julho a 30 de setembro e o quarto compreende os dias entre 3 de outubro e 21 de dezembro.

Até esta sexta-feira, as escolas municipais realizam conselhos de classe e atividades específicas com os alunos, como programações culturais. O calendário anual refere-se à Educação Básica (níveis Infantil, Fundamental e Médio). Já os dias letivos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são divididos em dois bimestres neste segundo semestre letivo. A portaria da Semaeb apresenta períodos de férias, recessos e atividades internas à unidade escolar, respeitados os feriados nacionais, estaduais e municipais.

Durante encontro nesta sexta-feira, na Cidade Universitária, com diretores das escolas municipais, a secretária de Educação, Leandra Lopes, falou sobre os desafios do encerramento do primeiro semestre. “Com o retorno das aulas presenciais, tivemos diversos desafios neste primeiro ciclo. O encontro com os gestores é uma oportunidade para reforçarmos as metas da educação, como a multidisciplinaridade, esporte, cultura, além de incentivar os direitos dos alunos na aprendizagem”, destacou a secretária.

Para a diretora da Escola Estadual Municipalizada Polivalente Anísio Teixeira, Sônia Maria Pereira Dias, o debate é importante. “A prestação de contas é fundamental, pois discutimos várias possibilidades de melhorias e, também, desafios para o próximo semestre”, disse a diretora.

Os membros do magistério, em especial os professores regentes, poderão ser convocados para trabalhar no período de recesso escolar para concluir eventuais pendências, bem como para reposição de dias letivos e carga horária. Vale lembrar que o calendário escolar, se necessário, poderá sofrer alteração ou adequação em conformidade com as peculiaridades locais, recomendações sanitárias ou outros fatores que impeçam o seu cumprimento.