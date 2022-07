As vítimas foram identificadas como Diego Ribeiro, de 21 anos, e Jhonatan dos Santos Carvalho, de 24 anos. Ele estavam desaparecidos desde o dia 25 junho - Reprodução Rede Social

Publicado 11/07/2022 13:56 | Atualizado 11/07/2022 14:00

Macaé - Dois moradores de Rio das Ostras que estavam desaparecidos foram encontrados mortos na última quinta-feira (6) no bairro Jardim Esperança, em Macaé. Os corpos estavam enterrados dentro de um saco plástico em um valão, segundo a Polícia Militar.



As vítimas foram identificadas como Diego Ribeiro, de 21 anos, e Jhonatan dos Santos Carvalho, de 24 anos. Ele estavam desaparecidos desde o dia 25 junho.

De acordo com familiares, Diego e Jhonatan foram cercados por homens armados no bairro Bosque Azul, também em Macaé. Eles estavam em um carro de aplicativo e pararam para pedir informações para chegar na casa do irmão de um deles.



Segundo a família, eles foram levados pelos criminosos e desde então, não conseguiram mais notícias dos rapazes.



A PM informou que foram acionados para remoção de um corpo encontrado enterrado dentro de um saco no valão e após a remoção, um outro corpo foi encontrado nas proximidades, nas mesmas condições.

Os corpos foram encaminhados para a o Instituto Médico Legal (IML). O enterro deles será nesta sexta-feira (8) às 11h no Cemitério Nossa Senhora da Aparecida, no bairro Âncora, em Rio das Ostras.



O caso é investigada na delegacia de Macaé. A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os envolvidos e a motivação do crime.