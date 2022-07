O novo comandante, que é tenente-coronel, com 25 anos de experiência na Polícia Militar, destacou que está voltando para Macaé, município que atuou em 2018 e que deseja contar com a parceria com a comunidade, prefeituras, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Ordem Pública - Divulgação/Rui Porto Filho

O novo comandante, que é tenente-coronel, com 25 anos de experiência na Polícia Militar, destacou que está voltando para Macaé, município que atuou em 2018 e que deseja contar com a parceria com a comunidade, prefeituras, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Ordem PúblicaDivulgação/Rui Porto Filho

Publicado 18/07/2022 13:33 | Atualizado 18/07/2022 13:35

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) tem um novo comandante, Marcelo Amorim Arêdes. A cerimônia de passagem de comando foi realizada nesta sexta-feira (15), na sede do 32º BPM. O tenente-coronel Vinícius Carvalho da Silva passou o comando para atuar na Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), no Rio de Janeiro.



Na ocasião, o novo comandante, que é tenente-coronel, com 25 anos de experiência na Polícia Militar, destacou que está voltando para Macaé, município que atuou em 2018 e que deseja contar com a parceria com a comunidade, prefeituras, Guarda Civil Municipal e Secretaria de Ordem Pública. “ O objetivo é reforçar a dinâmica do trabalho e aumentar o ostensivo. O foco é atuar em cima da “mancha criminal” para irmos em busca da segurança e da garantia dos direitos. Contamos com a contribuição da tropa e da população através do Disque Denúncia”, ressaltou o comandante Marcelo Amorim que já atuou em Itaperuna, Macaé, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio.

Troca de comando no 32º Batalhão da Polícia Militar em Macaé/RJ Divulgação/Rui Porto Filho

Para o chefe de gabinete, Rodrigo Cavour, que representou o Prefeito Welberth Rezende, a parceria com o 32º BPM é fundamental. “O município prioriza a parceria efetiva junto às forças de segurança. Esta temática é muito relevante e também envolve outros assuntos importantes. Por isso, a Prefeitura continuará atuando com afinco, compromisso e dedicação", salienta.

Já o secretário municipal de Ordem Pública, Alan de Oliveira Lima, observou que a segurança é uma das temáticas priorizadas pelo governo. “ A Prefeitura continuará investindo em recursos para estruturar e fortalecer a integração das forças. Por isso a parceria entre a Polícia Militar e as Secretarias de Ordem Pública, Mobilidade Urbana e Guarda Civil Municipal são essenciais”, explicou.



Na troca de comando, o tenente-coronel Rodrigo Ibiapina Chiaradia , do 6º CPA, agradeceu a todos pela dedicação neste último período. "Desejo toda sorte ao novo comando e à troca para o enfrentamento dos desafios. Vamos trabalhar na mitigação de conflitos para oferecer o melhor da segurança pública para a população”, destacou.



O ex-comandante, Vinícius Carvalho da Silva, na leitura de ordem, lembrou da importância do trabalho da comunicação digital para os municípios. “Municípios como Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Rio das Ostras estão na lista de ganharem reforço da comunicação digital. Agradeço aos subcomandantes, à tropa e às prefeituras pela parceria e aprendizagem”, pontuou.



Reforço na segurança



O 32º BPM possui quatro companhias com abrangência nos municípios de Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus e Rio das Ostras. Vale lembrar que a Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Ordem Pública, disponibilizou, neste ano, duas viaturas para atuar no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os veículos ficam baseados em pontos estratégicos como área central, Praia da Imbetiba, Cavaleiros e região serrana. O objetivo é reforçar a segurança do município.



Além disso, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, assinou termo de cooperação técnica para implantação do Proeis no município. O convênio permite que o município contrate policiais militares, nas suas horas de folga, para atender demandas da segurança na cidade. O município também tem parceria com o Governo do Estado na construção do primeiro Batalhão de Ações com Cães (BAC) do interior do Estado que estão em ritmo acelerado e trarão mais segurança pública para a população. O BAC está sendo construído em uma área de 6.500m2 do Parque da Cidade, no bairro Praia Campista, e funcionará com 60 policiais em operações diárias com 10 cães, inicialmente, e mais quatro oficiais médicos-veterinários que darão apoio.



A solenidade de troca de comando contou ainda com a presença do vice-presidente do Conselho de Segurança Pública, Leandro Aracati; do vice-prefeito de Carapebus, Marcelo Borges, e de outras autoridades do município e região.